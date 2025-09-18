 Αίγυπτος: Εξαφανίστηκε βραχιόλι Φαραώ 3.000 ετών από μουσείο στο Κάιρο - iefimerida.gr
Αίγυπτος: Εξαφανίστηκε βραχιόλι Φαραώ 3.000 ετών από μουσείο στο Κάιρο

βραχιόλι
Εξαφανίστηκε βραχιόλι Φαραώ 3.000 ετών από το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Κάιρο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Οι αιγυπτιακές αρχές ξεκίνησαν μία εθνική επιχείρηση εντοπισμού ενός βραχιολιού 3.000 ετών που εξαφανίστηκε από μουσείο στο Κάιρο.

Το ανεκτίμητης αξίας κειμήλιο που κάποτε κοσμούσε τον καρπό του Φαραώ Αμενεμόπε εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν σε εργαστήριο αποκατάστασης. Το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε ότι παρέπεμψε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές και την Εισαγγελία και συγκρότησε μια ειδική επιτροπή για την απογραφή όλων των αντικειμένων στο εργαστήριο. Ταυτόχρονα, μία φωτογραφία του αρχαίου κοσμήματος διανεμήθηκε σε αεροδρόμια και συνοριακά περάσματα.

Το βραχιόλι Φαραώ που εξαφανίστηκε από την Αίγυπτο

Το βραχιόλι κατασκευασμένο από ενιαίο κομμάτι μετάλλου φέρει μια σφαίρα από λάπις λάζουλι και κοσμούσε τον καρπό ενός Φαραώ της 21ης ​​δυναστείας που κυβέρνησε την Αίγυπτο από το 993 έως το 984 π.Χ., σύμφωνα με το Αιγυπτιακό Μουσείο. Ο τάφος του Αμενεμόπε ανακαλύφθηκε από τους Γάλλους Αιγυπτιολόγους Πιερ Μοντέ και Ζωρζ Γκογιόν τον Απρίλιο του 1940

