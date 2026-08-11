 Τραγωδία στην Αίγυπτο: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με φορτηγά -Στην πλειοψηφία τους έφηβοι - iefimerida.gr
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Τραγωδία στην Αίγυπτο: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με φορτηγά -Στην πλειοψηφία τους έφηβοι

Ασθενοφόρα στην Αίγυπτο
Ασθενοφόρα στην Αίγυπτο / Φωτογραφία αρχείου: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε σύγκρουση δύο μικρών φορτηγών που μετέφεραν εργάτες του αγροτικού κλάδου στη βόρεια Αίγυπτο, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια ιατρική πηγή.

«Οι περισσότεροι νεκροί είναι έφηβοι ηλικίας 13 ή 14 ετών», δήλωσε η πηγή που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το νεότερο θύμα ήταν 10 ετών, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Al-Masry Al-Youm.

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Παρά τους κινδύνους, τα ημιφορτηγά αποτελούν κοινό μέσο μεταφοράς για εκατομμύρια εργαζομένους με άτυπη μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, και συχνά είναι υπερφορτωμένα.

Το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου είχε προηγουμένως ανακοινώσει έναν αρχικό αριθμό 47 θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 30 τραυματιών.

Το δυστύχημα συνέβη σε έναν δρόμο στην επαρχία Ισμαηλίας.

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Οι επιβάτες των φορτηγών κατευθύνονταν προς εργασία σε αγρόκτημα

Οι επιβάτες, που προέρχονταν οι περισσότεροι από δύο χωριά στο Δέλτα του Νείλου, «κατευθυνόντουσαν προς εργασία σε ένα αγρόκτημα», σύμφωνα με μια πηγή ασφαλείας.

Η παιδική εργασία είναι ένα επίμονο πρόβλημα στην Αίγυπτο, που επηρεάζει τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια ανηλίκους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Αυτά τα παιδιά πέφτουν τακτικά θύματα τροχαίων ατυχημάτων.

Η παραοικονομία αντιπροσωπεύει το 67% της απασχόλησης στην Αίγυπτο και σχεδόν ολόκληρο τον γεωργικό τομέα, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO).

Ο συνολικός αριθμός των αδήλωτων εργαζομένων στη χώρα, οι οποίοι εργάζονται σε επισφαλείς συνθήκες όσον αφορά την απασχόληση και την ασφάλεια, εκτιμάται σε 8 έως 13 εκατομμύρια άτομα, και απασχολούνται κυρίως στη γεωργία, τις κατασκευές και τη βιομηχανία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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