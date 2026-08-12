Απίστευτο βίντεο: Αγρότης στην Πολωνία όργωσε με τρακτέρ φρεσκοστρωμένη άσφαλτο επειδή θεωρούσε τον δρόμο δικό του - iefimerida.gr

Ένας 60χρονος αγρότης στην πόλη Γκλίβιτσε της νότιας Πολωνίας οδήγησε το τρακτέρ του σε έναν δρόμο που είχε μόλις ασφαλτοστρωθεί.



Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας άροτρο, κατέστρεψε περίπου 200 μέτρα της επιφάνειάς του δρόμου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αστυνομία του Γκλίβιτσε, ο άνδρας υποστήριξε ότι ο δρόμος του ανήκε και ότι τα έργα που πραγματοποιούνταν ήταν παράνομα, ενώ φέρεται να δήλωσε πως θα προκαλούσε ξανά ζημιές.

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Την Κυριακή, η Εισαγγελία της περιοχής απήγγειλε στον 60χρονο κατηγορία για πρόκληση σημαντικής υλικής ζημιάς. Οι ερευνητές ζήτησαν από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Γκλίβιτσε να διατάξει την προσωρινή κράτησή του για τρεις μήνες, καθώς το αδίκημα επισύρει ποινή φυλάκισης από ένα έως 10 χρόνια. Το δικαστήριο διέταξε την κράτησή του την ίδια ημέρα, επικαλούμενο τη σοβαρή ποινή που αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο να προβεί σε παράνομες ενέργειες προκειμένου να την αποφύγει.



Ισχυρίστηκε ότι του ανήκει ο δρόμος



Ο άνδρας παραδέχθηκε ότι όργωσε την φρεσκοστρωμένη άσφαλτο και επανέλαβε κατά την ανάκριση το επιχείρημα που είχε προβάλει προηγουμένως στην αστυνομία ότι η έκταση στην οποία βρίσκεται ο δρόμος ανήκει σε εκείνον. Ωστόσο, τα έγγραφα που συγκέντρωσαν οι ερευνητές δείχνουν ότι η γη ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση.



Η Εισαγγελία ανέφερε ότι ο αγρότης έδρασε μεθοδικά και σκόπιμα, χρησιμοποιώντας αγροτικό όχημα για να καταστρέψει τον δρόμο. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι κάτοικοι των γειτονικών σπιτιών περίμεναν επί χρόνια την επισκευή και την κατασκευή του δρόμου και πλέον όλοι οι κάτοικοι της πόλης θα επιβαρυνθούν με το σημαντικό κόστος αποκατάστασης.



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Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν νηφάλιος όταν συνελήφθη. Το τρακτέρ του μεταφέρθηκε σε χώρο στάθμευσης της αστυνομίας, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν διέθετε την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Πάνω από 90.000 ευρώ η ζημιά

Η δήμαρχος δήλωσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Δημοτικής Αρχής Οδοποιίας, οι ζημιές ανέρχονται σε περίπου 400.000 ζλότι, δηλαδή περίπου 93.056 ευρώ. Όπως εξήγησε, δεν καταστράφηκε μόνο το στρώμα ασφάλτου αλλά και η βάση του δρόμου. Η δήμαρχος δημοσίευσε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από τη στιγμή που ο αγρότης χρησιμοποιεί το τρακτέρ του για να καταστρέψει την άσφαλτο προσθέτοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προκάλεσε ζημιές σε δημόσια περιουσία.

Πηγή: Euronews