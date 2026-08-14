Viral βίντεο: Αγριογούρουνα έκαναν «επιδρομή» σε παραλία της Γαλλικής Ριβιέρας -Προσπάθησαν να «κλέψουν» φαγητό από λουόμενους - iefimerida.gr

Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν σε παραλία της Γαλλικής Ριβιέρας, όταν μια οικογένεια αγριογούρουνων πλησίασε τους λουόμενους αναζητώντας τροφή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η παρουσία αγριογούρουνων στη νότια Γαλλία γίνεται συχνότερη, καθώς τα ζώα αναζητούν εύκολες πηγές τροφής σε παραλίες, τουριστικές περιοχές και κάδους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι συναντήσεις τους με ανθρώπους.

Βρετανίδα ειδικός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας πως η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων απαιτεί καλύτερη διαχείριση ώστε να περιοριστούν οι συγκρούσεις με τους ανθρώπους σε τουριστικά θέρετρα και πόλεις.

Τα άγρια ζώα, όταν συνηθίζουν την ανθρώπινη παρουσία και τη συνδέουν με εύκολη τροφή, χάνουν σταδιακά τον φυσικό τους φόβο, με αποτέλεσμα να πλησιάζουν όλο και περισσότερο χωρίς δισταγμό τις κατοικημένες περιοχές.

Ένα πολύ πιο επικίνδυνο περιστατικό στην Τουρκία, όπου αγριογούρουνο τραυμάτισε πεζούς σε δρόμο πόλης, καταδεικνύει πώς οι συναντήσεις αυτές μπορούν να εξελιχθούν από αξιοπερίεργο θέαμα σε σοβαρό κίνδυνο για τους πολίτες.

Στο βίντεο φαίνεται ένα αγριογούρουνο μαζί με τα μικρά του να περιφέρεται ανάμεσα στους παραθεριστές και να μυρίζει μια τσάντα που είχε μείνει αφύλακτη στην παραλία.

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Το ζώο φαίνεται έτοιμο να κάνει... πλιάτσικο, όμως κάτι το τρομάζει και η οικογένεια απομακρύνεται γρήγορα.

Όλο και συχνότερες οι εμφανίσεις αγριογούρουνων στις παραλίες

Τα αγριογούρουνα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στη νότια Γαλλία και οι συναντήσεις τους με ανθρώπους έχουν αυξηθεί. Οι παραλίες, οι τουρίστες, τα εστιατόρια και οι κάδοι απορριμμάτων αποτελούν πλέον εύκολες πηγές τροφής για τα ζώα.

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Η Βρετανίδα υπέρμαχος των αγροτικών συμφερόντων Λιζ Γουέμπστερ προειδοποίησε ότι η αύξηση του πληθυσμού των αγριογούρουνων απαιτεί καλύτερη διαχείριση, ώστε να περιοριστούν οι συγκρούσεις με τους ανθρώπους.

Όπως εξήγησε, όταν τα άγρια ζώα συνηθίζουν την ανθρώπινη παρουσία και αντιλαμβάνονται ότι οι άνθρωποι αποτελούν εύκολη πηγή τροφής, χάνουν σταδιακά τον φυσικό φόβο τους.

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Από τη Γαλλία στους δρόμους της Τουρκίας

Το περιστατικό στη Γαλλική Ριβιέρα έρχεται λίγους μήνες μετά από ένα πολύ πιο επικίνδυνο περιστατικό στην Τουρκία, όπου αγριογούρουνο έκανε «επέλαση» σε δρόμο πόλης.

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Το ζώο έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα στους πεζούς, με έναν άνδρα να εκτοξεύεται στον αέρα μετά τη σύγκρουση και να πέφτει στο οδόστρωμα. Ακόμη δύο άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Οι εικόνες υπενθυμίζουν ότι όσο τα αγριογούρουνα πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε κατοικημένες περιοχές και τουριστικά θέρετρα, οι συναντήσεις με ανθρώπους μπορεί να γίνουν από... viral αξιοθέατο, επικίνδυνο περιστατικό.