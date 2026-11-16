Άγριο ξύλο μπροστά στις κάμερες στην Αρμενία: Πολιτική αντιπαράθεση κατέληξε με γροθιές και κλωτσιές σε live μετάδοση

Πρωτοφανείς εικόνες έντασης και βίας εκτυλίχθηκαν μπροστά σε τηλεοπτικό κανάλι της Αρμενίας.

Η άγρια συμπλοκή ξέσπασε κατά τη διάρκεια πολιτικής συζήτησης με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ανάμεσα στους δύο καλεσμένους.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή, στο πλατό της εκπομπής «The Great Debate» του κρατικού τηλεοπτικού σταθμού της Αρμενίας. Στο τραπέζι της συζήτησης βρίσκονταν ο δημοσιογράφος Μπόρις Μουράζι και ο πολιτικός αναλυτής Χαρουτιούν Μκρτσιάν, με αντικείμενο την πολιτική κατάσταση στη χώρα.

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Η ένταση άρχισε όταν ο Μκρτσιάν έθεσε στον δημοσιογράφο ερώτηση σχετικά με φερόμενη προσωπική σχέση του με τον πρώην πρόεδρο της Αρμενίας, Σερζ Σαρκισιάν. Ο Μουράζι, ο οποίος έχει ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική στον πρώην ηγέτη της χώρας, αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση προσβλητική και απαράδεκτη.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο: οι δύο καλεσμένοι κινήθηκαν ο ένας εναντίον του άλλου και άρχισαν να ανταλλάσσουν χτυπήματα, τόσο με γροθιές όσο και με κλοτσιές.

Η παρέμβαση των τηλεοπτικών αρχών

Την επόμενη ημέρα, ο Μπόρις Μουράζι αναφέρθηκε στο επεισόδιο μέσα από ζωντανή μετάδοση στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι ο συνομιλητής του είχε ξεπεράσει κάθε όριο με τη συμπεριφορά του.

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«Όταν τελικά ξεπέρασε τα όρια με αυτόν τον τρόπο, χρειάστηκε να αναλάβω για λίγο εγώ το καθήκον να τον βάλω στη θέση του. Έκανα ορισμένες κινήσεις. Αυτό που θα έπρεπε να είχε κάνει ο πατέρας του, αναγκάστηκα να το κάνω εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση της Επιτροπής Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου της Αρμενίας, η οποία εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για όσα συνέβησαν μπροστά στις κάμερες.

Σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι «η ανοιχτή βία και οι προσβολές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ούτε από την παρουσία προσκεκλημένων σε μια τηλεοπτική συζήτηση ούτε από την ένταση της αντιπαράθεσης, την επιδίωξη υψηλής τηλεθέασης ή ακόμη και την επίκληση της τυπικής αμεροληψίας».