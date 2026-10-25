Άγρια επεισόδια τη νύχτα στα Τίρανα -Μολότοφ, πετροπόλεμος και δακρυγόνα, νέο κάλεσμα για κινητοποιήσεις σήμερα - iefimerida.gr

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στα Τίρανα, όπου χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε νέα αντικυβερνητική κινητοποίηση.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο έξω από το υπουργείο Παιδείας και σε κεντρικά σημεία της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ οι διοργανωτές έχουν απευθύνει νέο κάλεσμα για κινητοποιήσεις σήμερα.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, εκτοξευτήρων νερού και πλαστικών σφαιρών, επιχειρώντας να διαλύσει το πλήθος, ενώ ομάδες διαδηλωτών πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Παράλληλα, εκδηλώθηκαν φωτιές σε κάδους και προκλήθηκαν ζημιές σε δημόσια κτίρια.

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Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του Σαββάτου, μεταξύ των οποίων εννέα διαδηλωτές, τρεις αστυνομικοί και δύο δημοσιογράφοι.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε περίπου στις 14:00 τοπική ώρα, έξω από το υπουργείο Παιδείας, όπου είχαν συγκεντρωθεί φοιτητές και άλλοι πολίτες, διαμαρτυρόμενοι για την κυβερνητική πολιτική και ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

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Η ένταση κλιμακώθηκε όταν διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες προς το κτίριο του υπουργείου, του οποίου αρκετά παράθυρα είχαν ήδη υποστεί ζημιές σε προηγούμενες κινητοποιήσεις. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με ρίψεις νερού και δακρυγόνα, ενώ ομάδες νεαρών έβαλαν φωτιά σε κάδους, χρησιμοποιώντας τους ως οδοφράγματα. Οι συγκρούσεις επεκτάθηκαν στους γύρω δρόμους, με αστυνομικούς των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών να επιχειρούν να απωθήσουν τους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ομάδες διαδηλωτών κινήθηκαν στη συνέχεια προς τη λεωφόρο Μαρτύρων του Έθνους και την πλατεία Σκεντέρμπεη, όπου καταγράφηκαν νέες εστίες έντασης.

Διαδηλωτές έκαψαν τα «μαξιλάρια διαλόγου» έξω από το γραφείο του Ράμα

Σημαντική ένταση καταγράφηκε και έξω από το κυβερνητικό μέγαρο, όπου διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κόκκινα μαξιλάρια που είχαν τοποθετηθεί γύρω από ένα αυτοσχέδιο τραπέζι, ως συμβολική πρόσκληση του πρωθυπουργού για διάλογο.

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Η κίνηση αυτή αποτέλεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της κινητοποίησης, καθώς οι διαδηλωτές απέρριψαν στην πράξη την πρωτοβουλία του Ράμα και επανέλαβαν το αίτημα για αποχώρησή του από την εξουσία.

Σύμφωνα με το Associated Press και το AFP, οι κινητοποιήσεις δεν περιορίστηκαν στους υποστηρικτές της αντιπολίτευσης. Στους δρόμους βρέθηκαν φοιτητές, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι άλλων κοινωνικών ομάδων.

Σε επιφυλακή 2.500 αστυνομικοί

Για την αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων αναπτύχθηκαν περίπου 2.500 αστυνομικοί στους δρόμους των Τιράνων, σύμφωνα με το Euronews.

Οι δυνάμεις ασφαλείας επιχείρησαν να περιορίσουν τις συγκρούσεις και να προστατεύσουν κυβερνητικά κτίρια, ενώ οι αρχές έχουν αναφέρει ότι συνολικά περισσότεροι από 300 διαδηλωτές και αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί στις πρόσφατες κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, δεκάδες διαδηλωτές έχουν τεθεί υπό κράτηση τις τελευταίες ημέρες. Η αστυνομία αποδίδει τη βία σε ομάδες που επιτίθενται στις δυνάμεις ασφαλείας και προκαλούν ζημιές σε δημόσιες και ιδιωτικές περιουσίες.

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Νέο μήνυμα Ράμα -Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Ο Αλβανός πρωθυπουργός επανέλαβε την προειδοποίησή του προς όσους συμμετέχουν σε βίαιες ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι το κράτος θα συνεχίσει να αντιδρά απέναντι σε περιστατικά που απειλούν τη δημόσια τάξη.

Παράλληλα, έχει καλέσει τους διαδηλωτές σε διάλογο, ενώ έχει αποδώσει μέρος της έντασης σε εξωτερικούς παράγοντες και σε εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Οι διοργανωτές, από την πλευρά τους, έχουν απευθύνει νέο κάλεσμα για κινητοποιήσεις την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 14:00 ώρα Ελλάδας.

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