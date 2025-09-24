Ένας 13χρονος Αφγανός κρύφτηκε στο σύστημα προσγείωσης αεροπλάνου -Άντεξε πτήση 1,5 ώρας, από Καμπούλ σε Δελχί - iefimerida.gr

Ένα αγόρι από το Αφγανιστάν ταξίδεψε από την Καμπούλ στο Δελχί κρυμμένο στο σύστημα προσγείωσης ενός αεροπλάνου, σύμφωνα με τις ινδικές αρχές.

Το αγόρι, το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ήταν περίπου 13 ετών, βρέθηκε να περιπλανιέται στον διάδρομο προσγείωσης κοντά στο σημείο όπου είχε παρκάρει το αεροπλάνο λίγο μετά την προσγείωσή του το πρωί της Κυριακής. Κατά την ανάκριση, διαπιστώθηκε ότι καταγόταν από την Κουντούζ στο βόρειο Αφγανιστάν και ότι είχε ταξιδέψει κρυμμένο στο «πίσω κεντρικό σύστημα προσγείωσης» ενός αεροσκάφους της KAM Airlines. Βρέθηκε επίσης ένα μικρό κόκκινο ηχείο στο σημείο όπου κρυβόταν το αγόρι. Ο 13χρονος επαναπατρίστηκε την ίδια ημέρα.

Οι κίνδυνοι

Η απόσταση μεταξύ Καμπούλ και Δελχί είναι περίπου 1.000 χιλιόμετρα και η πτήση διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα. Η συγκεκριμένη πρακτική, το να κρυφτεί δηλαδή κανείς στον θάλαμο των τροχών ενός αεροπλάνου, είναι η πιο συνηθισμένη για λαθρεπιβάτες, αν και πολύ επικίνδυνη. Όπως εξηγεί το CNN, σε πολλά αεροσκάφη, ο χώρος είναι ακόμη μικρότερος από το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Επίσης, καθώς το αεροπλάνο ανεβαίνει σε μεγάλο υψόμετρο οι συνθήκες επιδεινώνονται καθώς τα επίπεδα οξυγόνου και η θερμοκρασία πέφτουν δραματικά. Έτσι, συχνά οι λαθρεπιβάτες χάνουν τις αισθήσεις τους.

Το δημοσίευμα τονίζει τέλος, ότι πάνω από το 77% των ανθρώπων που έχουν επιχειρήσει να ταξιδέψουν παράνομα με αεροπλάνο έχουν πεθάνει, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας το 2019.