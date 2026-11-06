Μία 20χρονη πήρε σπίτι στο χωριό της γιαγιάς της με 9.000 ευρώ, αλλά η επισκευή της στέγης κοστίζει περισσότερο από την αγορά του - iefimerida.gr

Η αγορά σπιτιού στην Ισπανία με λιγότερα χρήματα από ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο φαντάζει αδιανόητη, ωστόσο μπορεί και συμβαίνει στα χωριά που ερημώνουν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Μια 20χρονη ψυχολόγος απέκτησε διώροφο σπίτι σε χωριό της Ισπανίας έναντι 9.000 ευρώ, χωρίς δάνειο. Διαπραγματεύθηκε την τιμή εκμεταλλευόμενη την κακή κατάσταση του ακινήτου και τη σύγκρισή του με ένα άλλο διαθέσιμο στην περιοχή.

Η πρώτη επείγουσα παρέμβαση αφορούσε την πλήρη αντικατάσταση της στέγης, το κόστος της οποίας έφτασε τα 12.000 ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ την τιμή αγοράς του σπιτιού, εξαιτίας της εκτεταμένης φθοράς από την υγρασία.

Το κόστος ανακαίνισης επιβαρύνεται σημαντικά από την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην περιοχή. Οι λίστες αναμονής είναι μεγάλες και οι επιλογές για σύγκριση προσφορών ελάχιστες, αυξάνοντας την τελική δαπάνη του εγχειρήματος.

Η διαδικασία ανακαίνισης, που αναμένεται πολυετής, συνεχίζεται με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και αλλαγή κουφωμάτων. Η ιδιοκτήτρια καταγράφει την πρόοδο και τις δυσκολίες του εγχειρήματος σε καθημερινά βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η πρόκληση, όμως, ξεκινά αμέσως μετά, την ώρα της ανακαίνισης.

Η Ιρένε Βίλα, μια 20χρονη ψυχολόγος από τη Βαλένθια, ζει από πρώτο χέρι αυτή την εμπειρία, καθώς αναστηλώνει μια παλιά κατοικία στο χωριό της γιαγιάς της και καταγράφει κάθε στάδιο των εργασιών στο Instagram.

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Η αγορά σπιτιού με 9.000 ευρώ και η πρόκληση της ανακαίνισης

Σύμφωνα με το okdiario.com, τον Αύγουστο του 2025 η Ιρένε απέκτησε ένα διώροφο σπίτι με αυλή, το οποίο παρέμενε κλειστό για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Δεν επρόκειτο για το παλιό σπίτι της γιαγιάς της, αλλά για ένα άλλο ακίνητο στο ίδιο χωριό, έναν τόπο φορτισμένο με αναμνήσεις, όπου η ίδια και τα αδέλφια της περνούσαν τα καλοκαίρια τους και με τον οποίο η εκλιπούσα γιαγιά της, Τέρε, διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες προσπαθούσαν επί χρόνια να το πουλήσουν, απορρίπτοντας διάφορες προσφορές.

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«Το σπίτι ήθελε σοβαρή ανακαίνιση και αυτό με βοήθησε να διαπραγματευτώ την τιμή», δήλωσε η νεαρή στην εφημερίδα «La Vanguardia».

Εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι στο χωριό υπήρχε ένα άλλο διαθέσιμο ακίνητο σε παρόμοια τιμή αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση, χρησιμοποίησε τη σύγκριση ως διαπραγματευτικό όπλο. Ξεκίνησε προσφέροντας 5.000 ευρώ και τελικά έκλεισε τη συμφωνία στα 9.000 ευρώ, ποσό που κατάφερε να καταβάλει χωρίς τη λήψη στεγαστικού δανείου.

Η χαμηλή αυτή τιμή αντικατοπτρίζει τη σκληρή πραγματικότητα σε περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την ερήμωση της υπαίθρου. Στα χωριά με ελάχιστους κατοίκους η ζήτηση για στέγαση είναι μηδενική, με αποτέλεσμα ένα ερειπωμένο κτίσμα να έχει ελάχιστη εμπορική αξία. Καθοριστικός παράγοντας για την απόφαση της Ιρένε ήταν η δυνατότητα τηλεργασίας, καθώς η ύπαρξη σύνδεσης οπτικής ίνας στο σπίτι κατέστησε το εγχείρημα εφικτό.

Γιατί η αποκατάσταση κοστίζει ακριβότερα από την αγορά

Η πρώτη και πλέον επείγουσα παρέμβαση ήταν η αντικατάσταση της στέγης. Κατασκευασμένη από καλάμια και κεραμίδια, η παλιά οροφή είχε τρύπες από τις οποίες έμπαινε η βροχή, με την υγρασία να απειλεί τη στατικότητα του κτιρίου. Η επισκευή της άγγιξε σχεδόν τα 12.000 ευρώ. Δηλαδή περίπου 3.000 ευρώ περισσότερα από το κόστος αγοράς του ίδιου του σπιτιού.

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Μια στέγη σε αυτή την κατάσταση δεν διορθώνεται απλώς με την αλλαγή μερικών κεραμιδιών. Οι τεχνίτες έπρεπε να αποξηλώσουν την παλιά κατασκευή, να απομακρύνουν τα μπάζα, να τοποθετήσουν νέα δοκάρια και να εφαρμόσουν στρώσεις μόνωσης και στεγανοποίησης. Απαραίτητες υποδομές για μια ορεινή περιοχή με παγετούς και χιονοπτώσεις κάθε χειμώνα. Παράλληλα, οι σκαλωσιές, οι ασφάλειες εργασιών σε ύψος και η μεταφορά βαρέων υλικών σε ένα ορεινό χωριό ανέβασαν περαιτέρω τον προϋπολογισμό.

Δείτε το βίντεο

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το κόστος. Στους γύρω δήμους οι διαθέσιμοι επαγγελματίες είναι ελάχιστοι, οι λίστες αναμονής μεγάλες, ενώ πολλοί αρνούνται νέες αναθέσεις λόγω φόρτου εργασίας. Έτσι, η Ιρένε αναγκάστηκε να προσαρμόσει τα χρονοδιαγράμματα στη διαθεσιμότητα των συνεργείων, χωρίς περιθώρια σύγκρισης προσφορών.

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Το χρονικό της ανακαίνισης

Το πρώτο βήμα της 20χρονης ήταν ο καθαρισμός. Απομάκρυνε φύλλα, σκόνη και συντρίμμια ετών, αποκτώντας καθαρή εικόνα του χώρου ώστε να αποφασίσει ποια στοιχεία μπορούσαν να διατηρηθούν. Έκτοτε, οι εξειδικευμένοι τεχνίτες αναλαμβάνουν τις δύσκολες εργασίες, ενώ η ίδια -με τη βοήθεια συγγενών και φίλων- τρίβει τοίχους, βάφει τις σκάλες και διαμορφώνει τον κήπο.

Μέχρι στιγμής, το σπίτι διαθέτει νέα στέγη και νέες σκάλες στο ισόγειο. Στα άμεσα σχέδια περιλαμβάνονται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η αντικατάσταση της εξώπορτας και η αλλαγή ενός φθαρμένου παραθύρου στον επάνω όροφο, σε μια διαδικασία ανακαίνισης που αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Ο λογαριασμός της στο Instagram λειτουργεί ως ψηφιακό ημερολόγιο εργασιών. Μέσα από καθημερινά βίντεο, η Ιρένε καταγράφει την πρόοδο αλλά και τις αναποδιές του εγχειρήματος, όπως τους ισχυρούς ανέμους που έφτασαν στο σημείο να ξεκολλήσουν μερικά από τα νέα κεραμίδια.

