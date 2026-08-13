Φονικός σεισμός στην Κολομβία: Οι κρίσιμες 72 ώρες πέρασαν -Στενεύουν τα περιθώρια για τον εντοπισμό επιζώντων, 273 οι νεκροί - iefimerida.gr

Τρεις ημέρες μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 βαθμών που συγκλόνισε την Κολομβία, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται μέσα σε δραματικές συνθήκες, την ώρα που ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται και παραμένει ανοιχτό το κρίσιμο ερώτημα για τον πραγματικό αριθμό των αγνοουμένων.

Οι επίσημες αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη 13 Αυγούστου ότι οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 273, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων, σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας, διαμορφώνεται σε 377. Νωρίτερα, ωστόσο, η κολομβιανή εφημερίδα El Espectador μετέδιδε ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 496, γεγονός που αποτυπώνει τη δυσκολία οριστικοποίησης των στοιχείων μέσα στο χάος που επικρατεί.

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Οι κρίσιμες 72 ώρες

Σύμφωνα με την El Espectador, η Κολομβία εξακολουθεί να αναζητά τουλάχιστον 496 ανθρώπους που αγνοούνται και ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Το πρωί της Πέμπτης συμπληρώθηκαν οι πρώτες 72 ώρες από τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, το χρονικό διάστημα που θεωρείται η λεγόμενη «χρυσή περίοδος» για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε καταρρεύσεις κτιρίων.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μετά την παρέλευση των 72 ωρών δεν υπάρχουν πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες. Όπως επισημαίνει η INSARAG (Διεθνής Συμβουλευτική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης), έχουν καταγραφεί διασώσεις ανθρώπων και μετά το συγκεκριμένο χρονικό όριο. Ωστόσο, κάθε ώρα που περνά καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια των σωστικών συνεργείων.

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Με βάση την ενημέρωση της UNGRD (﻿Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας) , 273 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 250 σοροί έχουν μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.



Παράλληλα, 3.824 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ συνολικά 40.753 οικογένειες έχουν πληγεί από την καταστροφή.﻿

Η οπτική της El Tiempo: 377 οι αγνοούμενοι

Νεότερη επίσημη εικόνα παρουσιάζει η El Tiempo, η οποία επικαλείται το ργανο διαχείρισης καταστροφών της χώρας, UNGRD.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό της Πέμπτης, οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 377, βάσει των στοιχείων της Γενικής Εισαγγελίας. Ο αριθμός αυτός είναι χαμηλότερος από τους 496 που μετέδιδε νωρίτερα η El Espectador, κάτι που δείχνει ότι οι λίστες των αγνοουμένων εξακολουθούν να επικαιροποιούνται.

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Συνολικά 12.584 σπίτια καταστράφηκαν, ενώ άλλα 74.873 υπέστησαν ζημιές. Παράλληλα, 172 κτίρια κατέρρευσαν, 2.198 εκπαιδευτικά κέντρα και 216 δομές υγείας υπέστησαν ζημιές.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε 71 δίκτυα ύδρευσης, 29 τραπεζικά καταστήματα και πέντε αεροδρόμια.

Η συγκλονιστική εικόνα από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ

Την ίδια στιγμή, οι εικόνες από το πεδίο αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Σύμφωνα με το επιτόπιο ρεπορτάζ της ΕΡΤστη χώρα, σε μια συγκλονιστική στιγμή κατά την διάρκεια επιχείρησης εντοπισμού και διάσωσης σε επταώροοφη πολυκατοικία που είχε και καταρρεύσει, ένας διασώστης ύψωσε τη γροθιά του ζητώντας από όλους να σταματήσουν κάθε θόρυβο. Δίπλα του, ένας ακόμη διασώστης κρατούσε πινακίδα με το μήνυμα: «ΗΣΥΧΙΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ».

Οι ομάδες διάσωσης χρησιμοποιούν ειδικά μικρόφωνα, εκτός από θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπίσουν ακόμη και τους πιο αδύναμους ήχους, όπως μια ανάσα ή έναν ψίθυρο ανθρώπου που έχει εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.

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Οι συγγενείς αρνούνται να εγκαταλείψουν την ελπίδα

Στο σημείο βρίσκονται διασώστες που εργάζονται αδιάκοπα επί τρία εικοσιτετράωρα, ενώ εθελοντές έσκαβαν ακόμη και με γυμνά χέρια αναζητώντας ανθρώπους που μπορεί να έχουν επιζήσει.

Οι αρχές αναγκάστηκαν, ωστόσο, να περιορίσουν την παρουσία πολιτών στα σημεία των καταρρεύσεων, καθώς η μεγάλη συγκέντρωση κόσμου δυσκόλευε το έργο των ειδικών συνεργείων.

Και όσο περνούν οι ώρες, ο μεγαλύτερος φόβος είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης να μετατραπούν σε επιχειρήσεις ανάσυρσης νεκρών. Στο συγκεκριμένο κτίριο στο Κάλι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής μόλις πέντε άνθρωποι από τη Δευτέρα.

Παρά τις δυσοίωνες εξελίξεις, οι συγγενείς των αγνοουμένων εξακολουθούν να αρνούνται να χάσουν την ελπίδα τους.

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«Πρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπός μου είναι ζωντανός», λένε στους διασώστες, ζητώντας τους να συνεχίσουν την αναζήτηση.

Φωτογραφίες AP

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