Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Αγωνία για τους περίπου 60 αγνοούμενους, συγκλονίζουν οι ιστορίες τους -Ελληνικής καταγωγής δικαστής αναλαμβάνει τις έρευνες - iefimerida.gr

Βαρύ πένθος επικρατεί στην Ισπανία μετά τη φονική σιδηροδρομική σύγκρουση στο Τολέδο, με συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον 74 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, δεκάδες τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ οι οικογένειες των επιβατών που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί ζουν ώρες αγωνίας, αναζητώντας οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:53 το πρωί, όταν συρμός υψηλής ταχύτητας AVE της κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe, ο οποίος είχε αναχωρήσει από τον σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης με προορισμό τη Σεβίλλη, συγκρούστηκε μετωπικά ως προς την πορεία του με συρμό της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, ο οποίος βρισκόταν ακινητοποιημένος στις γραμμές.

Η σύγκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό βαγονιών, ορισμένα από τα οποία κατέληξαν σε πρανές, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ισπανικών αρχών στρέφουν την έρευνα στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο σύστημα σηματοδότησης και ασφαλείας, καθώς και στις αποφάσεις που ελήφθησαν από το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διερευνώνται και δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

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Ο σκύλος του βρέθηκε, εκείνος όχι

Η οικογένεια του Χοσέ Άνχελ Σαν Εμετέριο Φρέιρε εξακολουθεί να αναζητεί τον 54χρονο, ο οποίος κατοικούσε στη Σεβίλλη και επέβαινε σε έναν από τους δύο συρμούς που συγκρούστηκαν το πρωί της Τετάρτης.

Από τη στιγμή του δυστυχήματος, τα ίχνη του χάθηκαν και μέχρι στιγμής οι δικοί του άνθρωποι δεν έχουν λάβει σαφή ενημέρωση για την τύχη του. Στις προσπάθειες εντοπισμού του συμμετέχει και η αδελφότητα του Μουσείου (Hermandad del Museo), στην οποία ανήκει, απευθύνοντας έκκληση για πληροφορίες.

Ο αδελφός του, Μανόλο, πληροφορήθηκε ότι ο Χοσέ Άνχελ είχε εμπλακεί στο δυστύχημα μέσω μιας ειδοποίησης που έλαβε στο έξυπνο ρολόι ορειβασίας του αγνοουμένου. «Έλαβα μια ειδοποίηση ότι ο αδελφός μου είχε εμπλακεί σε ατύχημα», ανέφερε.

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Ωστόσο, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα στον σταθμό Σάντα Χούστα της Σεβίλλης η αδελφή του αγνοουμένου, Άννα, η οικογένεια δεν γνώριζε ούτε σε ποιο βαγόνι ούτε σε ποια θέση ταξίδευε.

«Δεν ξέρουμε ούτε σε ποια θέση καθόταν ούτε σε ποιο βαγόνι, τίποτα» είχε πει, απευθύνοντας μια απεγνωσμένη έκκληση: «Σας παρακαλώ, ψάξτε τον αδελφό μου παντού».

Μετά τις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις προσπάθειες των πρώτων ωρών να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, οι συγγενείς του ενημερώθηκαν ότι την Τετάρτη υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις DNA, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ταυτοποίησης.

«Περιμένουμε να μας καλέσει η Πολιτοφυλακή (Guardia Civil)», ανέφερε ο Μανόλο.

Η αναμονή γίνεται ολοένα και πιο βασανιστική, καθώς περνούν οι ώρες χωρίς να υπάρχουν νεότερα. «Δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι απομένουν να ταυτοποιηθούν. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια αργή διαδικασία και ότι χρειάζεται χρόνος» πρόσθεσε, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

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Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί και η ιστορία του σκύλου του Χοσέ Άνχελ, ο οποίος ονομάζεται Τρέθε. Το ζώο ταξίδευε μαζί του και εντοπίστηκε ανάμεσα στα συντρίμμια του δυστυχήματος. Χάρη στο αναγνωριστικό κολάρο που φορούσε, οι Αρχές κατάφεραν να το παραδώσουν στον αδελφό του αγνοουμένου.

Ο Μανόλο και η σύζυγός του μετέβησαν στο Τολέδο, αναζητώντας απεγνωσμένα νέα για τον Χοσέ Άνχελ.

Μια γνωστή συνθέτρια στους αγνοούμενους

Ανάμεσα στους αγνοούμενους μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα φέρεται να βρίσκεται η Ισπανίδα συνθέτρια κλασικής μουσικής Μαρία Λουίσα Μαντσάδο Τόρες, γνωστή και ως Μαρίσα Μαντσάδο, η οποία γεννήθηκε στη Μαδρίτη το 1956.

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Την ανησυχία της για την τύχη της εξέφρασε η Ένωση Γυναικών στη Μουσική (Asociación de Mujeres en la Música), η οποία ανέφερε ότι η συνθέτρια και φίλη τους δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

«Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τη συνάδελφο και φίλη μας, τη συνθέτρια Μαρίσα Μαντσάδο, η οποία δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Στέλνουμε όλη μας την αγάπη στην οικογένεια και στους οικείους της αυτές τις στιγμές μεγάλης αγωνίας», αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης.

Αγνοείται μάνατζερ ταυρομάχων

Μεταξύ των επιβατών που αναζητούνται μετά το δυστύχημα συγκαταλέγεται και ο Αντόνιο Βάθκεθ, αδελφός του γνωστού Ισπανού ταυρομάχου Κούρο Βάθκεθ, ο οποίος δραστηριοποιείται και ως μάνατζερ ταυρομάχων, μεταξύ των οποίων και ο Φραν Ριβέρα.

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Για αρκετές ώρες κυκλοφορούσαν πληροφορίες σε μέσα ενημέρωσης ότι ο Αντόνιο είχε εντοπιστεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκαν.

Μιλώντας στην εκπομπή «Y ahora Sonsoles», ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «El Mundo», Βιθέντε Θαμπάλα ντε λα Σέρνα, περιέγραψε το κλίμα σύγχυσης που επικρατεί γύρω από την ενημέρωση για τους αγνοούμενους.

«Υπάρχει μεγάλο χάος. Φαινόταν ότι τον είχαν βρει ζωντανό, αλλά δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο» ανέφερε, επισημαίνοντας πόσο δύσκολο είναι για τις οικογένειες να διαχειριστούν τις αντικρουόμενες πληροφορίες που κυκλοφορούν.

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Ελληνικής καταγωγής δικαστής αναλαμβάνει τις έρευνες

Η τραγωδία στην Ούρδα της Ισπανίας βρίσκεται πλέον υπό δικαστική διερεύνηση, με την υπόθεση να αναλαμβάνει η δικαστής Αριστέα Αφροδίτη Ορτίθ Τιλιάκου, η οποία είναι ελληνικής καταγωγής. Πρόκειται για την επικεφαλής της έδρας υπ’ αριθμόν 2 του Τμήματος Αστικών και Ανακριτικών Υποθέσεων του δικαστηρίου της Οργκάθ, στην επαρχία του Τολέδο, η οποία την ημέρα του δυστυχήματος βρισκόταν σε υπηρεσία εφημερίας.

Η Ορτίθ Τιλιάκου είναι νέα δικαστής και ανήκει στην 74η σειρά αποφοίτων της Εθνικής Δικαστικής Σχολής της Ισπανίας. Πέρασε επιτυχώς τις εισαγωγικές εξετάσεις τον Δεκέμβριο του 2023.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής της, υπηρέτησε ως αναπληρώτρια δικαστής στην Κανταβρία, στο δικαστήριο της Τορρελαβέγα. Τον Ιανουάριο του 2026 εγκρίθηκε ο διορισμός της στην Οργκάθ, όπου ανέλαβε την πρώτη της θέση ως τακτική δικαστής.

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Στις 3 Φεβρουαρίου 2026 παρέλαβε το δικαστικό της γραφείο στη Βαρκελώνη, σε τελετή παρουσία του βασιλιά της Ισπανίας, Φελίπε. Τρεις ημέρες αργότερα ορκίστηκε στην Αλμπαθέτε, ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Καστίλης-Λα Μάντσα.

Σήμερα, καλείται να διερευνήσει μία από τις σοβαρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες που έχουν συγκλονίσει τη χώρα.