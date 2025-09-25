Αγνοούμενη επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου είπε στο πλήρωμα ότι «δεν ήθελε να βρεθεί» μετά την εξαφάνισή της σε νησί της Καραϊβικής - iefimerida.gr

Οι Αρχές στο Μποναίρ -ένα ολλανδικό νησί στην Καραϊβική- προσπαθούν να εντοπίσουν μια 47χρονη, η οποία δεν επέστρεψε σε κρουαζιερόπλοιο μετά τον ελλιμενισμό του.

Πρόκειται για την Αμερικανίδα Τζέσικα Κόλινς, η οποία δεν επέστρεψε στο Carnival Horizon στις 17 Σεπτεμβρίου. Η Carnival δήλωσε στην USA Today την Τρίτη ότι η Κόλινς «αποβιβάστηκε με όλα τα υπάρχοντά της στο σακίδιό της και άφησε ένα φιλοδώρημα σε μετρητά για τον υπάλληλο της καμπίνας με ένα ευχαριστήριο σημείωμα». «Στη συνέχεια, η επιβάτιδα έστειλε μήνυμα σε ένα μέλος της Ομάδας Φροντίδας μας, το οποίο προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της, λέγοντας ότι ήταν ασφαλής και δεν ήθελε να βρεθεί ή να επικοινωνήσουν ξανά μαζί της», ανέφερε η εταιρεία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Κόλινς είχε πάρει την ταυτότητά της, αλλά άφησε πίσω κάποια αντικείμενα στο κρουαζιερόπλοιο. Εικόνες από κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν λίγο πριν φύγει από το πλοίο να φοράει ένα μεγάλο γκρι σακίδιο πλάτης, κοντομάνικο χαβανέζικο πουκάμισο με κουμπιά και τζιν σορτς.

Η διάρκειας 8 ημερών κρουαζιέρα στη Νότια Καραϊβική αναχώρησε από το Μαϊάμι στις 13 Σεπτεμβρίου. Το πλοίο έχει χωρητικότητα σχεδόν 4.000 ατόμων. Οι Αρχές στο Μποναίρ ζητούν από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους.