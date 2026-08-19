Ενεργειακή προσέγγιση Άγκυρας-Δαμασκού: Στο τραπέζι οι έρευνες για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Συρία - iefimerida.gr

Την πρόθεση της Άγκυρας να συμπράξει με τη Δαμασκό στον τομέα της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου εντός της συριακής επικράτειας, εξέφρασε ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η κρατική τουρκική εταιρεία TPAO, σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλώνει έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα σεισμικές έρευνες και διερευνητικές γεωτρήσεις για υδρογονάνθρακες σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές εντός της συριακής επικράτειας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη ενεργειακή επέκταση της Άγκυρας, η οποία ήδη διεξάγει γεωτρήσεις στις ακτές της Σομαλίας και έχει λάβει άδεια για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια κοιτάσματα της Λιβύης.

Τουρκία και Συρία σχεδιάζουν την ενεργοποίηση νέων υποδομών εντός των προσεχών εβδομάδων, με στόχο να τριπλασιαστεί η μεταφορική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ τους, υπερβαίνοντας τα 800 μεγαβάτ.

Κατά την επίσκεψη, υπεγράφη επίσης ένα μη δεσμευτικό σύμφωνο μεταξύ της τουρκικής MTA IC και της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων της Συρίας, το οποίο θέτει τις βάσεις για μελλοντική κοινή εκμετάλλευση φωσφορικών αλάτων.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στη Δαμασκό με τον Σύρο ομόλογό του, Μοχαμάντ αλ Μπασίρ, ο κ. Μπαϊρακτάρ τόνισε ότι η κρατική τουρκική εταιρεία TPAO, μαζί με ιδιωτικές επιχειρήσεις, διαθέτουν την ετοιμότητα να εκκινήσουν σεισμικές έρευνες και διερευνητικές γεωτρήσεις τόσο σε χερσαίες όσο και σε θαλάσσιες περιοχές της Συρίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενεργειακή δραστηριότητα της Τουρκίας επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές, καθώς ήδη διεξάγει γεωτρήσεις εξερεύνησης στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Παράλληλα, η κρατική εταιρεία πετρελαίου της χώρας έχει λάβει αδειοδότηση για την έρευνα υδρογονανθράκων σε θαλάσσια κοιτάσματα της Λιβύης.

Ο Τούρκος υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι οι δύο χώρες σχεδιάζουν την ενεργοποίηση νέων υποδομών κατά τις προσεχείς εβδομάδες, με στόχο τον τριπλασιασμό της μεταφορικής ικανότητας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα υπερβεί τα 800 μεγαβάτ.

Επιπρόσθετα, κατά την επίσκεψη, υπεγράφη ένα μη δεσμευτικό σύμφωνο μεταξύ της τουρκικής κρατικής εταιρείας εξόρυξης MTA IC και της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πόρων της Συρίας. Όπως γνωστοποίησε το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας, η συμφωνία αφορά τους πόρους φωσφορικών αλάτων και θέτει τις βάσεις για μια πιθανή κοινή επιχείρηση στο μέλλον.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ