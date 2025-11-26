Αγία Σοφία: Μύδροι από κορυφαίο Τούρκο ιστορικό -«Αντιμετωπίζουν τον ναό σαν ιδιοκτησία του πατέρα τους -Είναι άσχετοι, θα καταρρεύσει» - iefimerida.gr

Η συζήτηση στην Τουρκία έχει ανάψει αναφορικά με τις εργασίες στην Αγία Σοφία και πληθαίνουν οι «φωνές» για την ανευθυνότητα που επιδεικνύεται.

Ο κορυφαίος Τούρκος ιστορικός εγκαλεί την τουρκική κυβέρνηση για την προχειροδουλειά που γίνεται και προειδοποιεί ότι ο ναός κινδυνεύει με κατάρρευση.

Οι εικόνες με τα φορτηγά να εισέρχονται στον ναό από την αυτοκρατορική πύλη σοκάρουν. Οι Τούρκοι λένε ότι δεν κινδυνεύει ο ναός κι ότι είναι απαραίτητη η αντισεισμική του θωράκιση, και κάπου εκεί, μπαίνει στη συζήτηση ο κορυφαίος Τούρκος ιστορικός, Ιμπέρ Ορταϊλί. Ο Ορταϊλί, ο οποίος είναι διορισμένος του Ερντογάν, πρώην διευθυντής του κορυφαίου τουρκικού μουσείου Τοπ Καπί προειδοποίησε ότι μπορεί να καταρρεύσει η Αγία Σοφία.

Η Αγία Σοφία δεν μπορεί να αντέξει αυτό το φορτίο

«Πραγματικά (η Αγία Σοφία) δεν μπορεί να αντέξει αυτό το φορτίο. Δεν καταλαβαίνουν από αρχιτεκτονική. Όχι φορτηγό ή ένας γερανός, εκεί δεν μπορεί να μπει ούτε αυτοκίνητο. Ο αντίκτυπος αυτών των παρεμβάσεων θα φανεί αργά ή γρήγορα. Το οικοδόμημα είναι εντελώς γεμάτο με σήραγγες από κάτω. Αντιμετωπίζουν την Αγία Σοφία σαν ιδιοκτησία του πατέρα τους. Θα το πω ξανά. Αν αυτό το οικοδόμημα καταρρεύσει ο κόσμος θα θεωρήσει υπεύθυνους τους Τούρκους. Πώς λοιπόν ξέρουν πόσους τόνους μπορεί να αντέξει; Σε ποια δεδομένα βασίζονται όσοι κάνουν αυτή την εργασία; Συμβουλεύτηκαν τον Ανθέμιο ή τον Σινάν;» τονίζει χαρακτηριστικά ο Ορταϊλί.

Την ίδια στιγμή, η αγωνία για το σπουδαίο μνημείο της χριστιανοσύνης κι ένα από τα κορυφαία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, κορυφώνεται καθώς τα φορτηγά με τους γερανούς συνεχίζουν να... κόβουν βόλτες εντός του ναού για τις εργασίες που γίνονται στον τρούλο.