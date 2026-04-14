Ένταση στην Αγιά Σοφιά: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες επειδή ύψωσαν ελληνική σημαία - iefimerida.gr

Δύο Έλληνες τουρίστες συνελήφθησαν όταν άνοιξαν σημαία με βυζαντινό συμβολισμό και έγραψαν συνθήματα εντός της Αγίας Σοφίας.

Το γεγονός προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των τουρκικών αρχών ασφαλείας και ελέγχεται ως υπόθεση προσβολής θρησκευτικών αισθημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επισκέπτες, μία γυναίκα με ελληνικό διαβατήριο και ένας άνδρας με διπλή υπηκοότητα Ελλάδας και Αυστραλίας, εισήλθαν στον χώρο της Αγίας Σοφίας ως μέλη οργανωμένης τουριστικής ομάδας και πέρασαν κανονικά από τους προβλεπόμενους ελέγχους ασφαλείας.

Αγία Σοφία: Το περιστατικό εντός του μνημείου

Μετά την είσοδό τους στον επάνω όροφο της στοάς, που είναι επισκέψιμος για το κοινό, ένας από τους τουρίστες φέρεται να ανέσυρε σημαία που είχε αποκρύψει και να την άνοιξε για φωτογραφία, με το δεύτερο άτομο της ομάδας να επαναλαμβάνει στη συνέχεια την ίδια ενέργεια.

Η σημαία, σύμφωνα με αναφορές, έφερε δικέφαλο αετό και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή θάνατος», ενώ το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες οδήγησαν στην άμεση παρέμβαση του προσωπικού.

Παρέμβαση ασφαλείας και σύλληψη

Οι αρχές ασφαλείας επενέβησαν αμέσως μόλις εντόπισαν το συμβάν μέσω του συστήματος επιτήρησης, προχωρώντας στη σύλληψη των δύο ατόμων, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων μελών της ομάδας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των τουρκικών αρχών, καθώς διερευνάται αν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια ή οργανωμένη πράξη εντός του ιστορικού μνημείου.

Η είδηση όπως μεταδόθηκε από το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV:

«Συνελήφθησαν Έλληνες τουρίστες που ύψωσαν βυζαντινή σημαία στην Αγία Σοφία με την επιγραφή ''Ορθοδοξία ή θάνατος''».