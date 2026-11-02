Ανοίγουν οι υπόγειοι χώροι της Αγίας Σοφίας -Νέα τμήματα αποκαλύπτονται κάτω από το ιστορικό μνημείο - iefimerida.gr

Στο φως έρχονται σταδιακά άγνωστοι υπόγειοι χώροι της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, τους οποίους η Τουρκία σχεδιάζει να ανοίξει για πρώτη φορά στους επισκέπτες.

Την προαναγγελία έκανε ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, παρουσιάζοντας την πρόοδο των εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου.

«Οι υπόγειοι χώροι της Αγίας Σοφίας είναι εξίσου ενδιαφέροντες με τους υπέργειους»

Ο Τούρκος υπουργός, μιλώντας μετά την έναρξη του Φεστιβάλ Πολιτιστικής Διαδρομής της Αττάλειας, επισήμανε ότι οι υπόγειοι χώροι της Αγίας Σοφίας είναι τουλάχιστον εξίσου ενδιαφέροντες με τους υπέργειους.

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Ο Ερσόι χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις πρωτοφανείς για τη σύγχρονη ιστορία του μνημείου, υπογραμμίζοντας ότι πραγματοποιούνται υπό επιστημονική επίβλεψη.

«Πραγματοποιούμε τα πιο ολοκληρωμένα έργα αποκατάστασης, συντήρησης και ενίσχυσης στην ιστορία της Δημοκρατίας στην Αγία Σοφία. Οι καθηγητές μας στην επιστημονική επιτροπή λένε ότι αυτά τα έργα είναι από τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις από την εποχή του αρχιτέκτονα Σινάν».

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Ο Τούρκος υπουργός ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει αρχικά να παρουσιάσει τις υπόγειες εργασίες στους δημοσιογράφους και στη συνέχεια να επιτρέψει την πρόσβαση στο κοινό, εφόσον διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες.

«Δεδομένου ότι η Αγία Σοφία αποτελεί πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά, κάθε βήμα που κάνουμε υπόκειται σε επιστημονικό έλεγχο. Διατηρώντας την Αγία Σοφία ανοιχτή για λατρεία και επισκέψεις, εκτελούμε εξαιρετικά λεπτές μηχανικές εργασίες που θα προστατεύσουν την ασφάλεια και την αρχική υφή της κατασκευής».

ΑΠΕ-ΜΠΕ