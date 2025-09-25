Αγγλία: Μεγάλη φωτιά από τρομακτική έκρηξη σε βιομηχανική μονάδα στο Σουίντον [βίντεο] - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στο Σουίντον της Αγγλίας μετά από ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη βιομηχανικής ζώνης που προκάλεσε εκτεταμένη πυρκαγιά, ενώ από το ωστικό κύμα δονήθηκαν κατοικίες στη γύρω περιοχή.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στο Groundwell Trading Estate στο Σουίντον το βράδυ της Τετάρτης μετά την έκρηξη.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν «δυνατό κρότο» λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά, με έναν εξ αυτών να λέει ότι ένιωσε το σπίτι του να τρέμει όταν συνέβη η έκρηξη σε μία από τις βιομηχανικές μονάδες της περιοχής Γκράουντγουελ, στην οδό Κρόμπτον. Το κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες ανήκει σε τυπογραφική εταιρεία με την επωνυμία ESP Smile. .

Βίντεο που τράβηξε επιβάτης διερχόμενου αυτοκινήτου δείχνει τη δραματική στιγμή που η έκρηξη έστειλε μια τεράστια πύρινη σφαίρα στον αέρα. Μια λάμψη έντονου φωτός διακρίνεται στις εικόνες και μια μπάλα από φλόγες εκτοξεύεται στον ουρανό. Τεράστιες, πυκνές στήλες καπνού φάνηκαν στη συνέχεια να υψώνονται στον αέρα με ένα σύννεφο μανιταριού να σχηματίζεται μετά την έκρηξη. Κομμάτια φλεγόμενων συντριμμιών φαίνονται να πέφτουν στο έδαφος αφού εκτοξεύτηκαν στον αέρα από τη δύναμη της έκρηξης.

Ένας μεγάλος κλοιός έχει στηθεί γύρω από τη βιομηχανική ζώνη, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Παραμένει ασαφές αν κάποιος τραυματίστηκε στην έκρηξη ή στην πυρκαγιά που ακολούθησε.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί πλήρως και οι Αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση της βιομηχανικής ζώνης, ενώ κάλεσαν τους περιοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν τα παράθυρά τους κλειστά.