Άγαλμα των Τραμπ και Έπσταϊν να κρατιούνται χέρι-χέρι εμφανίστηκε στην Ουάσιγκτον [βίντεο] - iefimerida.gr

Ένα νέο άγαλμα που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν να κρατιούνται χέρι-χέρι μαγνητίζει τα βλέμματα στο National Mall στην Ουάσινγκτον.

Το ύψους 3,5 μέτρων άγαλμα δείχνει τους δύο άνδρες να χαμογελούν σε βάθρα, με τα χέρια ενωμένα, σε αυτό που οι διοργανωτές περιέγραψαν ως εορτασμό του «Μήνα Φιλίας».

Πρόκειται για το τελευταίο μιας σειράς ασυνήθιστων εκθεμάτων στο National Mall της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός χρυσού αγάλματος του Τραμπ να κρατά ένα Bitcoin.

Σε τι αποσκοπεί το άγαλμα των Τραμπ και Έπσταϊν

Η ανώνυμη καλλιτεχνική συλλογικότητα που αυτοαποκαλείται The Secret Handshake ανέλαβε την ευθύνη για το άγαλμα με δήλωσή της στη βρετανική εφημερίδα The Independent.

Η ομάδα, η οποία δήλωσε ότι έχει λιγότερα από πέντε μέλη, εξήγησε ότι το άγαλμα είχε σκοπό να αναδείξει τους δεσμούς του Τραμπ με τον Έπσταϊν. Μια πλάκα στη βάση γράφει: «Προς τιμήν του Μήνα Φιλίας, γιορτάζουμε τον μακροχρόνιο δεσμό μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και του στενότερου φίλου του Τζέφρι Έπσταϊν».

Δύο επιπλέον πλάκες αναφέρονται σε μια επιστολή γενεθλίων που φέρεται να έγραψε ο Τραμπ στον Έπσταϊν. Σύμφωνα με άδεια της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων, το άγαλμα επιτρέπεται να παραμείνει στη θέση του μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.

Οι φιγούρες των Τραμπ και Έπσταϊν είναι κατασκευασμένες από αφρό, ρητίνη, ξύλο και σύρμα.

Βίντεο και εικόνες δείχνουν πλήθη να συγκεντρώνονται κοντά στην εγκατάσταση λίγο μετά την εμφάνισή της το πρωί της Τρίτης.

Η σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν

Η έμφαση που δίνει το άγαλμα στην προηγούμενη σχέση του Τραμπ με τον καταδικασμένο χρηματιστή υπογραμμίζει το ιδιαίτερα επίμονο αγκάθι στο πλευρό του προέδρου των ΗΠΑ, που έχει προκαλέσει ρωγμές στη βάση του Τραμπ στο κίνημα MAGA.

O Τραμπ έχει προσπαθήσει να βάλει στο χρονοντούλαπο το θέμα της φιλίας του με τον Έπσταϊν, αλλά το ζήτημα επιμένει να προσελκύει το ενδιαφέρον. Η φερόμενη επιστολή του Τραμπ προς τον Έπσταϊν για το λεύκωμα των 50ών γενεθλίων του χρηματιστή περιελάμβανε το σκίτσο του κορμού μιας γυμνής γυναίκας και ανέφερε ότι οι δυο τους είχαν «ορισμένα κοινά πράγματα» και ότι «τα αινίγματα δεν γερνούν ποτέ».

Εκτός του Τραμπ στο ίδιο λεύκωμα γενεθλίων του Έπσταϊν περιλαμβάνονται και άλλα μεγάλα ονόματα, όπως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος καταδίκασε την τοποθέτηση του αγάλματος.

«Οι φιλελεύθεροι είναι ελεύθεροι να σπαταλούν τα χρήματά τους όπως κρίνουν κατάλληλο - αλλά δεν αποτελεί είδηση ​​ότι ο Έπσταϊν γνώριζε τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ έδιωξε τον Έπσταϊν από το κλαμπ του επειδή ήταν ανατριχιαστικός», σχολίασε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.