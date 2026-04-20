Ισραηλινός ΥΠΕΞ για τον στρατιώτη που έσπασε άγαλμα του Χριστού στον Λίβανο: «Ενέργεια που μας ντροπιάζει - Ο ένοχος θα τιμωρηθεί» - iefimerida.gr

Σωρεία αντιδράσεων παγκοσμίως προκάλεσε η εικόνα ενός Ισραηλινού στρατιώτη στον νότιο Λίβανο, να καταστρέφει ένα άγαλμα του Ιησού Χριστού, η οποία και έγινε viral.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη δεν συνάδει με τις αξίες τους, ενώ ξεκίνησαν έρευνα και δεσμεύτηκαν για αποκατάσταση του κατεστραμμένου συμβόλου.

«Ντροπιαστική ενέργεια, εντελώς αντίθετη με τις αξίες μας»

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός ΥΠΕξ, Γκιντεόν Σάαρ, με ανάρτησή του σήμερα στο Χ, καταδίκασε το περιστατικό, ζητώντας «συγνώμη» από όλους τους Χριστιανούς και λέγοντας ότι ο ένοχος θα τιμηρηθεί.



«Η καταστροφή ενός χριστιανικού θρησκευτικού συμβόλου από στρατιώτη των IDF στον νότιο Λίβανο είναι σοβαρή και ατιμωτική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επαινώ τις IDF για την ανακοίνωσή τους, για την καταδίκη του περιστατικού, και για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με το ζήτημα. Είμαι βέβαιος ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα αυστηρά μέτρα εναντίον όποιου διέπραξε αυτή την άσχημη πράξη.

Αυτή η ντροπιαστική ενέργεια είναι εντελώς αντίθετη με τις αξίες μας.

Το Ισραήλ είναι μια χώρα που σέβεται τις διαφορετικές θρησκείες και τα ιερά τους σύμβολα, και υποστηρίζει την ανοχή και τον σεβασμό μεταξύ των πίστεων.

Ζητούμε συγγνώμη για αυτό το περιστατικό από κάθε Χριστιανό, του οποίου τα συναισθήματα πληγώθηκαν» αναφέρει ο Σάαρ.

Η εικόνα βεβήλωσης που προκάλεσε κατακραυγή

Το περιστατικό ήρθε στο φως μέσα από φωτογραφία που διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η οποία δείχνει ένα Ισραηλινό στρατιώτη να καταστρέφει ένα πεσμένο στο έδαφος άγαλμα του Εσταυρωμένο, σπάζοντάς του με σφυρί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα φέρεται να τραβήχτηκε στο χωριό Ντεμπέλ, μια κατά κύριο λόγο χριστιανική περιοχή στον νότιο Λίβανο, όπου επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις.