Αφγάνισταν: Σκοτώθηκε δήμαρχος σε βομβιστική επίθεση -Πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός όταν περνούσε με το αυτοκίνητό του - iefimerida.gr

Ο δήμαρχος του Φαϊζαμπάντ, πρωτεύουσας της επαρχίας Μπανταχσάν στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο πληροφορίες από τοπικό αξιωματούχο και νοσοκομειακές πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικό αξιωματούχο και νοσοκομειακές πηγές, βόμβα που είχε τοποθετηθεί κοντά στο δημαρχείο πυροδοτήθηκε την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητο του Χαμπίμπ-ουρ-Ραχμάν Μανσούρ, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τη δολοφονική επίθεση.

Πρόκειται για τη δεύτερη δολοφονία αξιωματούχου των Ταλιμπάν σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Στις 28 Ιουλίου, ο επικεφαλής της περιφερειακής διεύθυνσης Πληροφοριών και Πολιτισμού Ζαμπιχουλά Αμίρι, σκοτώθηκε καθ’ οδόν προς τη Φαϊζαμπάντ από ενόπλους που του είχαν στήσει ενέδρα.

Την ευθύνη είχε αναλάβει τότε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν, παρακλάδι του ΙΚ σε Αφγανιστάν και Πακιστάν.

Μετά την επιστροφή τους στην εξουσία, το 2021, οι Ταλιμπάν δεσμεύτηκαν ότι θα αποκαταστήσουν την ασφάλεια στο Αφγανιστάν. Ωστόσο οι επιθέσεις δεν σταμάτησαν, ενώ την ευθύνη για αρκετές από αυτές έχει αναλάβει το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ