Αφγανιστάν: Προσήγαγαν μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων διότι ξύρισαν τα γένια τους -«Δεν ήταν αρκετά πλούσια» - iefimerida.gr

Αντιμέτωποι με τους αυστηρούς νόμους και κώδικες του υπουργείου Διάδοσης των Ηθών ήρθαν άνδρες, μέλη ανθρωπιστικής οργάνωσης, στο Αφγανιστάν.

Οι γηγενείς άνδρες αναγκάστηκαν να προσαχθούν στο αστυνομικό τμήμα περιοχής στο δυτικό τμήμα της χώρας καθώς, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν θεσπίσει οι Ταλιμπάν, η γενειάδα τους δεν ήταν επαρκώς πλούσια...

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Οι αρχές των Ταλιμπάν, που βρίσκονται στην εξουσία από τον Αύγουστο του 2021, κυβερνούν βάσει μιας αυστηρής ερμηνείας του ισλαμικού νόμου, που απαιτεί μεταξύ άλλων οι άνδρες να έχουν γένια «πυκνότερα από τη γροθιά τους».

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν σε ένα κέντρο υποδοχής που βρίσκεται στον συνοριακό σταθμό Ισλάμ Καλά, στα σύνορα με το Ιράν. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο που επικαλείται επιτόπιες οργανώσεις, τα μέλη εργάζονται σε ΜΚΟ και προσήχθησαν με τη δικαιολογία ότι «είχαν κόψει ή ξυρίσει τα γένια τους».

Ένα τρίτο μέλος ανέφερε, σε επιστολή που διαβίβασε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ότι συνολικά «20 άνθρωποι» προσήχθησαν.

Ορισμένοι από τους προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι την ίδια ημέρα, άλλοι την επομένη, σύμφωνα πάντα με τα εσωτερικά μηνύματα του ΔΟΜ. Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Ζιαουντίν Ταΐμπ, επιβεβαίωσε εντούτοις στο AFP πως «κανένα μέλος ΜΚΟ δεν συνελήφθη ούτε φυλακίστηκε».

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Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ