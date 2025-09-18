Επιβατικό αεροσκάφος έκανε κύκλους επειδή ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας το είχε ρίξει... στον ύπνο - iefimerida.gr

Επιβατικό αεροσκάφος, που μετέφερε τουρίστες στην Κορσική, αναγκάστηκε να κάνει κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο επειδή ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας είχε… αποκοιμηθεί στη βάρδιά του!

Οι επιβάτες του αεροσκάφους της Air Corsica, που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ορλί της γαλλικής πρωτεύουσας, αδημονούσαν να ξεκινήσουν τις διακοπές τους στο νησί της Μεσογείου, αλλά λογάριαζαν χωρίς τον… ξενοδόχο, εν προκειμένω τον υπάλληλο του αεροδρομίου στο Αιάκειο.

Επί σχεδόν μία ώρα την περασμένη Δευτέρα ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έκανε κύκλους -και μάλιστα κάποια στιγμή σκέφτηκε να ζητήσει άδεια προσγείωσης στο αεροδρόμιο της Μπαστιά, στην άλλη πλευρά της Κορσικής-, αλλά οι επιβάτες απέφυγαν την ταλαιπωρία καθώς εδέησε τελικά να ξυπνήσει ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας.

Στον πύργο ελέγχου δεν υπήρχε άλλος συνάδελφός του και ο ελεγκτής, περιμένοντας το αεροσκάφος, που έφθασε με μία ώρα καθυστέρηση, παραδόθηκε στην αγκαλιά του Μορφέα χωρίς να ανάψει προηγουμένως τα φώτα στον μήκους 2,4 χλμ. διάδρομο προσαπογείωσης, τον μοναδικό που διαθέτει το αεροδρόμιο «Ναπολέων Βοναπάρτης» στο Αιάκειο.

Όσο το αεροσκάφος έκανε κύκλους, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του αεροδρομίου προσπαθούσε να έλθει σε επαφή με το κέντρο ελέγχου, και όταν οι προσπάθειές τους απέβησαν άκαρπες, επικοινώνησαν με την αστυνομία. Μέλη του προσωπικού του αεροδρομίου κατάφεραν τελικά να μπουν στον πύργο ελέγχου και να ξυπνήσουν τον ελεγκτή από τη σιέστα του.

«Στις τόσες δεκαετίες της καριέρας μου, ουδέποτε χρειάστηκε να χειριστώ μια τέτοια κατάσταση. Κάναμε λίγες βόλτες, αλλά σε καμία στιγμή δεν επικράτησε πανικός. Όλοι παρέμειναν ψύχραιμοι» δήλωσε ο πιλότος του αεροσκάφους, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες βρήκαν «αστείο το θέμα» και το αντιμετώπισαν «καλοδιάθετα».

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας διενεργεί έρευνα για το περιστατικό και μολονότι ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας αποδείχθηκε ότι δεν τα είχε… τσούξει, αφού το αλκοτέστ βγήκε αρνητικό, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να του επιβληθούν κυρώσεις.