Η στιγμή που Cessna αναποδογυρίζει σε αεροδρόμιο της Καλιφόρνιας -Από την ώθηση των καυσαερίων άλλου αεροπλάνου που απογειωνόταν - iefimerida.gr

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο John Wayne της Καλιφόρνιας, όταν ένα μικρό αεροσκάφος αναποδογύρισε από την ισχυρή ώθηση των καυσαερίων άλλου αεροπλάνου που απογειωνόταν.



Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνια, όταν ένα αεροσκάφος Cessna 172 αναποδογύρισε ενώ τροχοδρομούσε πίσω από ένα άλλο αεροπλάνο, όπως δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) στο δίκτυο KTLA.

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Το αεροσκάφος βρισκόταν στον χώρο στάθμευσης της εταιρείας ACI Jet στη Σάντα Άνα και είχε δύο επιβαίνοντες όταν ανατράπηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πώς συνέβη το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό

Σύμφωνα με το KTLA, η πτήση 2611 της United Airlines απογειωνόταν από το αεροδρόμιο μπροστά από το μικρό αεροσκάφος τη στιγμή που αυτό ανατράπηκε από την ισχυρή ροή αέρα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το εάν η ώθηση των καυσαερίων του αεροσκάφους προκάλεσε την ανατροπή.

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Το Orange County Flight Center (OCFC), ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, δήλωσε στο CBS ότι το περιστατικό προκλήθηκε «από την ώθηση των καυσαερίων ενός αεροσκάφους της United ή της Southwest Airlines, στο οποίο επετράπη να απογειωθεί ενώ το δικό μας αεροσκάφος εγκατέλειπε τον χώρο στάθμευσης και κατευθυνόταν προς τον τροχόδρομο».

Η ροή αέρα ενός Boeing ευθύνεται για την ανατροπή του μικρού αεροπλάνου

Ο διευθυντής του OCFC, Niki-Alexander Shetty, δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν ένας εκπαιδευτής πτήσεων και ένας εκπαιδευόμενος όταν αυτό ανατράπηκε.

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, οι αρχικές ραδιοεπικοινωνίες με τον έλεγχο εδάφους υπέδειξαν ότι η ισχυρή ροή αέρα ενδέχεται να προήλθε από ένα Boeing 737 της United Airlines.

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Ενώ αρχικά οι αρμόδιοι απέδωσαν το περιστατικό στους ισχυρούς ανέμους, η επίσημη αιτία του συμβάντος παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη.

Την Κυριακή, η FAA επιβεβαίωσε στο CBS ότι το Cessna 172 ανατράπηκε από τη ροή αέρα κατά την τροχοδρόμησή του πίσω από την πτήση 2611 της United Airlines. Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τη διερεύνηση του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν. Οι αρμόδιοι του αεροδρομίου δήλωσαν ότι το περιστατικό δεν προκάλεσε διακοπή ή αναστάτωση στη λειτουργία του.