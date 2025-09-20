Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζητά ακύρωση το 50% των πτήσεων που αναχωρούν την Κυριακή μετά την κυβερνοεπίθεση - iefimerida.gr

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν.



Η απόφαση αυτή έρχεται λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης μετά την κυβερνοεπίθεση σε λογισμικό για το τσεκ-ιν επιβατών που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτησεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

Η κυβερνοεπίθεση έπληξε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Χίθροου στο Λονδίνο και του Βερολίνου αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης σε λογισμικό για το τσεκ-ιν επιβατών, οι οποίοι σε μερικές περιπτώσεις χρειάσθηκε να περιμένουν ώρες για να μπορέσουν να επιβιβασθούν.

«Πληροφορούμαστε για προερχόμενα από τον κυβερνοχώρο προβλήματα στο λογισμικό μας MUSE σε αεροδρόμια», ανέφερε σε σύντομη δήλωσή της η εταιρείας Collins Aerospace προσθέτοντας ότι ο αντίκτυπος «περιορίζεται στο ηλεκτρονικό τσεκ-ιν των πελατών και στην παράδοση των αποσκευών».

Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τον τρόπο που έγινε αυτή η κυβερνοεπίθεση ούτε για την προέλευσή της.

