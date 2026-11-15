Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων λόγω των απαρχαιωμένων υποδομών -Τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις επιβατών

Συνεχίζεται η αναστάτωση που έχει προκαλέσει στο αεροπορικό δίκτυο των ΗΠΑ﻿ το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το πρόβλημα από την Παρασκευή έχει οδηγήσει σε χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες αντιμέτωπους με πολύωρη αναμονή και αλλαγές στα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Παρότι η αναστολή των αναχωρήσεων έχει αρθεί, οι επιπτώσεις εξακολουθούν να γίνονται αισθητές, με τις αμερικανικές αρχές να εκτιμούν ότι η πλήρης ομαλοποίηση της κατάστασης θα χρειαστεί χρόνο.

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Χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις

Η έκταση της αναστάτωσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσίευσε το Reuters, επικαλούμενο δεδομένα της πλατφόρμας FlightAware. Την Παρασκευή καταγράφηκαν περίπου 9.200 ακυρωμένες πτήσεις και 7.500 καθυστερήσεις, ενώ το Σάββατο η κατάσταση παρέμεινε ιδιαίτερα δύσκολη, με περισσότερες από 6.400 ακυρώσεις και περίπου 8.000 καθυστερήσεις.

Ήδη για σήμερα, Κυριακή, έχει ανακοινωθεί πως τουλάχιστον 875 πτήσεις θα επηρεαστούν.

Το πρόβλημα επηρέασε σημαντικά και τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της χώρας. Η Delta, η United και η American Airlines ακύρωσαν περίπου το ένα τέταρτο των προγραμματισμένων πτήσεών τους το Σάββατο, ενώ η JetBlue προχώρησε σε ακυρώσεις που προσέγγισαν το 45% του προγράμματός της.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι η κρίση δεν περιορίστηκε σε μεμονωμένα αεροδρόμια, αλλά επηρέασε ευρύτερα το αμερικανικό αεροπορικό δίκτυο.

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Τι προκάλεσε το πρόβλημα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η αναστάτωση συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές που υποστηρίζουν τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το ζήτημα οδήγησε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) στην απόφαση να επιβάλει προσωρινή αναστολή αναχωρήσεων σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις, καθώς αεροσκάφη και πληρώματα βρέθηκαν εκτός του αρχικού προγραμματισμού τους.

Το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών επιβεβαίωσε ότι, μετά την άρση της αναστολής, οι πτητικές λειτουργίες άρχισαν να αποκαθίστανται, χωρίς ωστόσο να έχει εξαφανιστεί το πρόβλημα των καθυστερήσεων.

Τι αναμένεται το επόμενο 24ωρο

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πόσο γρήγορα θα μπορέσει να επανέλθει το αεροπορικό δίκτυο στους κανονικούς του ρυθμούς.

Ο επικεφαλής της FAA, Bryan Bedford, εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό στην κανονικότητα έως αργά σήμερα, Κυριακή, 15 Νοεμβρίου.

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Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή δεν σημαίνει ότι οι επιβάτες δεν θα αντιμετωπίσουν νέες καθυστερήσεις ή ακυρώσεις. Ακόμη και μετά την αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων, οι εταιρείες χρειάζεται να επανατοποθετήσουν αεροσκάφη, να οργανώσουν εκ νέου τα πληρώματα και να διαχειριστούν τις πτήσεις που έχουν συσσωρευτεί από τις προηγούμενες ημέρες.

Για τον λόγο αυτό, η Κυριακή θεωρείται κρίσιμη ημέρα για την επιστροφή στην ομαλότητα, με την κατάσταση να αναμένεται να βελτιώνεται σταδιακά.

Οι επιπτώσεις και πέρα από τις ΗΠΑ

Η αναστάτωση προκαλεί ανησυχία και για τις διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις, καθώς οι διαταραχές σε ένα τόσο μεγάλο αεροπορικό δίκτυο μπορούν να επηρεάσουν και πτήσεις που συνδέουν τις ΗΠΑ με άλλες χώρες.

Ιδιαίτερα οι υπερατλαντικές συνδέσεις χρειάζονται προσεκτική παρακολούθηση, καθώς αλλαγές στα προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών, καθυστερήσεις στην αναχώρηση και προβλήματα στη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων ενδέχεται να επηρεάσουν και τα επόμενα δρομολόγια.

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Προς το παρόν, πάντως, δεν προκύπτει ότι έχει επιβεβαιωθεί αντίστοιχη γενικευμένη διαταραχή στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, παρά την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων και την επαναλειτουργία του εναέριου χώρου, η κρίση δεν έχει ακόμη τελειώσει. Οι επόμενες 24 ώρες θα είναι καθοριστικές για το εάν οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες θα καταφέρουν να περιορίσουν τις επιπτώσεις και να επαναφέρουν τα δρομολόγιά τους σε κανονικούς ρυθμούς.

Ερωτήματα για τις αποζημιώσεις

Παραμένουν, παράλληλα, ανοιχτά τα ερωτήματα σχετικά με τις αποζημιώσεις που δικαιούνται οι επιβάτες για τις καθυστερήσεις, αλλά και τις σημαντικές οικονομικές απώλειες των αεροπορικών εταιρειών εξαιτίας της πολύωρης ακινητοποίησης των αεροσκαφών τους.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης και απέρριψε τις θεωρίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνδέουν τα προβλήματα στα αεροδρόμια με το μπλακ άουτ της Microsoft, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να συσχετιστούν τα δύο περιστατικά.

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Ο υπουργός Μεταφορών υπέδειξε ως πιθανώς υπεύθυνο για την καθήλωση χιλιάδων πτήσεων έναν εργολάβο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).