Το αεροπλανοφόρο USS Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ μετά από 272 ημέρες στη θάλασσα -Η ταλαιπωρία του πληρώματος και οι καταγγελίες - iefimerida.gr

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS George Washington έφτασε στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln, το οποίο ολοκληρώνει μια πρωτοφανή αποστολή των 272 συνεχόμενων ημερών στη θάλασσα.

Η επιστροφή του Lincoln στις ΗΠΑ έρχεται έπειτα από μήνες επιχειρήσεων, αλλά και αυξανόμενες αναφορές για σοβαρή κόπωση, προβλήματα ψυχικής υγείας και ελλείψεις βασικών προμηθειών στο πλήρωμά του.

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Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι το George Washington έφτασε στην περιοχή την Τετάρτη. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε ακριβώς το Lincoln θα ξεκινήσει το ταξίδι επιστροφής του στις ΗΠΑ ή αν θα πραγματοποιήσει στάση σε κάποιο λιμάνι. Το ταξίδι μέχρι την πατρίδα του διαρκεί περισσότερο από έναν μήνα.

Το Lincoln αναχώρησε από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο τον Νοέμβριο και έφτασε στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο. Έκτοτε παρέμεινε σε επιχειρησιακή δράση, καταγράφοντας 272 συνεχόμενες ημέρες στη θάλασσα, μία από τις μεγαλύτερες περιόδους ανάπτυξης στην ιστορία των αμερικανικών αεροπλανοφόρων.

Η παρατεταμένη ανάπτυξη, όμως, φαίνεται πως είχε σοβαρό κόστος για το πλήρωμα.

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Αναφορές για ψυχική εξάντληση και ελλείψεις

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μέλη του πληρώματος αντιμετώπισαν επιδείνωση της ψυχικής τους υγείας, ενώ αναφέρθηκαν ελλείψεις ακόμη και σε τρόφιμα και προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Συγγενείς στρατιωτικών έκαναν λόγο ακόμη και για απόπειρες αυτοκτονίας πάνω στο πλοίο.

Αρκετοί Δημοκρατικοί βουλευτές των ΗΠΑ ζήτησαν από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο Lincoln. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ωστόσο, υποστήριξε ότι οι σχετικές αναφορές ήταν «εντελώς παραποιημένες».

Ο ίδιος μίλησε την περασμένη εβδομάδα με το πλήρωμα, ενώ ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Σε άρθρο του στη Wall Street Journal, ο Κούπερ δήλωσε προς το πλήρωμα: «Διεξάγατε μια επιχείρηση για τα βιβλία της Ιστορίας και τώρα επιστρέφετε σπίτι».

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Ο Τραμπ υποβαθμίζει τις αναφορές

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε αυτή την εβδομάδα τις αναφορές για τις συνθήκες στο Lincoln. Χαρακτήρισε τις σχεδόν εννέα μήνες στη θάλασσα «ένα καλό χρονικό διάστημα», προσθέτοντας ωστόσο ότι «με τα χρόνια, τα είχαμε έξω εκεί για πολύ περισσότερο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι μίλησε με έναν απόστρατο ναύαρχο, ο οποίος του είπε πως είχε παραμείνει σε πλοία για ακόμη μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο ναύαρχος τον διαβεβαίωσε ότι το Lincoln είναι «σε εξαιρετική κατάσταση και φροντίζεται εξαιρετικά».

Ο Κούπερ, μετά την επίσκεψή του, υπογράμμισε ότι οι διοικητές του πλοίου έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχική υγεία και την ανθεκτικότητα του πληρώματος, χαρακτηρίζοντας την αποστολή «μία από τις πιο επιχειρησιακά έντονες και σημαντικές της σύγχρονης εποχής».

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Το κενό στον Ειρηνικό

Η άφιξη του George Washington στη Μέση Ανατολή έχει όμως και γεωπολιτικές συνέπειες. Το αεροπλανοφόρο εντάσσεται πλέον μαζί με το USS George H.W. Bush, αφήνοντας την Ανατολική Ασία χωρίς αμερικανική ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου, την ώρα που η Κίνα εμφανίζει αυξημένη επιθετικότητα στην περιοχή, επισημαίνουν οι Times of Israel.

Το κενό στον Ειρηνικό ενδέχεται να είναι προσωρινό, καθώς το αμερικανικό Ναυτικό θα μπορούσε να αναπτύξει νέο αεροπλανοφόρο μέσα στους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, η εξέλιξη αναδεικνύει το κόστος των παρατεταμένων επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.