Αβέβαιο το μέλλον ξένων δημοσιογράφων στις ΗΠΑ του Τραμπ -Τι καταγγέλλουν, μιλώντας για «εφιάλτη» - iefimerida.gr

Ο ξένος Τύπος στις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πιέσεις.

«Από πού είστε;», ρώτησε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος έναν δημοσιογράφο που τον ρωτούσε για την ανάμειξή του στις οικονομικές υποθέσεις της οικογένειάς του.

Πληροφορούμενος ότι ο δημοσιογράφος είναι Αυστραλός, ο Ντόναλντ Τραμπ τον επιπλήττει έντονα: «Κάνετε πολύ κακό στην Αυστραλία (...). Ο ηγέτης σας θα έρθει να με δει πολύ σύντομα. Θα του μιλήσω για εσάς. Δεν μου αρέσει καθόλου ο τόνος σας».

Ο διάλογος αυτός σχολιάσθηκε πολύ, αν και «όταν ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον ενός δημοσιογράφου, είτε είναι ξένος είτε Αμερικανός, δεν έχει σημασία», διαβεβαιώνει ο ανταποκριτής ενός μέσου ενημέρωσης στην Ουάσιγκτον, ο οποίος ζητάει να μην κατονομασθεί.

Περισσότερο από τις προεδρικές επιθέσεις, αυτό που τον ανησυχεί είναι το σχέδιο του προέδρου να μειώσει σε 240 ημέρες, αντί για πέντε χρόνια που ίσχυε ως τώρα, την αρχική διάρκεια της βίζας που χορηγείται στους αντιπροσώπους ξένων μέσων ενημέρωσης - με ακόμα πιο σύντομη διάρκεια 90 ημερών για τους Κινέζους δημοσιογράφους.

Περίπου 100 διεθνή μέσα ενημέρωσης και δημοσιογραφικοί οργανισμοί υπογράμμισαν σε ανοικτή επιστολή τους πως αυτό «θα περιορίσει την ποσότητα και την ποιότητα της κάλυψης» της αμερικανικής επικαιρότητας.

«Θα ήταν εφιάλτης»

«Θα ήταν ένας εφιάλτης», δήλωσε ο προαναφερόμενος δημοσιογράφος.

«Πώς να νοικιάσεις ένα κατάλυμα, να πάρεις άδεια οδήγησης, να βάλεις το παιδί σου στο σχολείο με μια βίζα 240 ημερών;» αναρωτιέται, υπογραμμίζοντας επίσης ότι χρειάζεται «χρόνος για να διαμορφώσεις ένα δίκτυο πηγών» και να κατανοήσεις τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στον Λευκό Οίκο αρέσουν μόνον οι δημοσιογράφοι, απ' όπου κι αν προέρχονται, οι οποίοι αποδέχονται τις θέσεις του ή αυτολογοκρίνονται αρκετά ώστε να εξομαλύνουν αυτό που συμβαίνει» εξηγεί άλλος δημοσιογράφος, ανταποκριτής ευρωπαϊκού μέσου ενημέρωσης.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με πολλούς ξένους δημοσιογράφους για το άρθρο αυτό. Λίγοι απάντησαν και όσοι δέχθηκαν να μιλήσουν το έκαναν με την προϋπόθεση ότι δεν θα κατονομασθούν.

Η συντομότερη διάρκεια της βίζας «δημιουργεί τις συνθήκες για ένα σύστημα λογοκρισίας, στο πλαίσιο του οποίου η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να εξαργυρώνει την πρόσβαση με αντάλλαγμα την υπακοή», εκφράζει την ανησυχία της σε ανακοίνωση η Κάθριν Γιάκομπσεν, εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων.

Τα ΜΜΕ στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ

«Η ελευθερία του Τύπου δεν σταματά στα σύνορα. Εξαρτάται από ανταποκριτές που μπορούν να εργάζονται εδώ χωρίς να φοβούνται ότι ο καιρός τους είναι μετρημένος» διαμαρτύρεται στο X ο πρόεδρος της δημοσιογραφικής ένωσης National Press Club, Μάικ Μπαλσάμο.

Αυτή η δημοσιογραφική ένωση, που έχει την έδρα της στην Ουάσιγκτον, επισημαίνει ότι οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να προκαλέσουν αντίποινα εναντίον Αμερικανών δημοσιογράφων που εργάζονται στο εξωτερικό.

Μολονότι οι ανταποκριτές που ρωτήθηκαν δεν έκαναν λόγο για ιδιαίτερη εχθρότητα εκ μέρους του ίδιου του Λευκού Οίκου, υπογραμμίζουν ότι πολιτικές φυσιογνωμίες του κινήματος MAGA (Make America Great Again) δεν διστάζουν να στοχοθετήσουν ειδικά ξένους δημοσιογράφους.

Ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ, στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ που είχε διατελέσει πρεσβευτής στη Γερμανία, ζήτησε πρόσφατα μέσω του X να αρθεί η βίζα ενός δημοσιογράφου της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης ZDF.

«Δεν υπάρχει χώρος στις Ηνωμένες Πολιτείες γι' αυτού του είδους τους ταραξίες» έγραψε, επικρίνοντας μια βιντεοσκοπημένη παρέμβαση αυτού του δημοσιογράφου αφιερωμένη σ' έναν από τους συμβούλους που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στον Λευκό Οίκο, τον Στίβεν Μίλερ.

Μετά το θάνατο από σφαίρα του Τσάρλι Κερκ, φίλου του Αμερικανού προέδρου, όπως δήλωσε ο Τραμπ, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας είχε προειδοποιήσει όλους τους ξένους που «χειροκροτούν, προσπαθούν να εκλογικεύσουν ή αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα» αυτή τη δολοφονία.

«Μη διστάσετε να μου επισημάνετε τέτοια σχόλια» συμβούλευσε μέσω του X ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λαντάου.

Δεν ισχύουν για όλους τα εμπόδια

Η επιστροφή στην εξουσία του ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου δεν ήταν κακή είδηση για όλα τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Ορισμένα, που είναι γνωστό ότι προωθούν στις χώρες τους ιδέες παρόμοιες με αυτές του Ντόναλντ Τραμπ, είναι ευπρόσδεκτα στον Λευκό Οίκο.

Παράδειγμα, ο βρετανικός τηλεοπτικός σταθμός GB News, στους αστέρες του οποίου περιλαμβάνεται ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος Reform UK, που έγινε πρόσφατα δεκτός στο Οβάλ Γραφείο.

Μια δημοσιογράφος του GB News προσκλήθηκε να ταξιδέψει με το αμερικανικό προεδρικό αεροπλάνο, όπου οι θέσεις είναι σπάνιες, όσο και περιζήτητες, με την ευκαιρία της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όταν ο πρόεδρος εμφανίσθηκε στο χώρο των δημοσιογράφων μέσα στο αεροπλάνο, τον διαβεβαίωσε ότι οι τηλεθεατές του καναλιού της θα ήθελαν να τον δουν να «αλλάζει θέσεις» με τον πρωθυπουργό των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ