Στην Αβάνα ο Σεργκέι Ριάμπκοφ: Ρωσική αλληλεγγύη στην Κούβα παρά τις αμερικανικές κυρώσεις - iefimerida.gr

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ έκανε την Μ. Πέμπτη επίσημη επίσκεψη στην Κούβα.

Τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στην Αβάνα και στην Ουάσιγκτον.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέι Ριάμπκοφ», ανέφεραν οι υπηρεσίες της κουβανικής προεδρίας μέσω X.

Η επίσκεψη καταγράφτηκε δέκα ημέρες μετά την άφιξη στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση ρωσικού δεξαμενόπλοιου με πετρέλαιο, παρά τον ενεργειακό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

«Εξ ονόματος του (σ.σ. κομμουνιστικού) κόμματος, της κυβέρνησης και του λαού της Κούβας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για το πετρέλαιο που μας έστειλε η Ρωσική Ομοσπονδία», ανέφερε ο κουβανός πρόεδρος απευθυνόμενος στον ρώσο διπλωμάτη, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Η χειρονομία αυτή έδειξε «ότι η Κούβα δεν είναι μόνη», πρόσθεσε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Η Ρωσία στέλνει πετρέλαιο στην Κούβα παρά τις αμερικανικές απειλές

Η Ρωσία «είναι 100% αλληλέγγυα στην Κούβα· παρά την περίπλοκη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα σας, είμαστε στο πλευρό σας», διαβεβαίωσε ο κ. Ριάμπκοφ, σύμφωνα με την προεδρία της Κούβας.

Την 31η Μαρτίου ρωσικό δεξαμενόπλοιο, το Anatoly Kolodkin, φορτωμένο με 730.000 βαρέλια αργού, έφθασε στην Κούβα.

Αυτή ήταν η πρώτη παράδοση πετρελαίου στη νήσο από την 9η Ιανουαρίου.

Η άφιξη του ρωσικού δεξαμενόπλοιου ανακούφισε, για κάποιο διάστημα τουλάχιστον, την πίεση εξαιτίας του ενεργειακού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Η νήσος των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων είναι αντιμέτωπη επί χρόνια με σοβαρή οικονομική κι ενεργειακή κρίση, που χειροτέρεψε η διακοπή τον Ιανουάριο του εφοδιασμού της με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μετά την αιχμαλώτιση του τότε προέδρου της Νικολάς Μαδούρο από τον στρατό των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον απειλεί με σκληρή τιμωρία οποιαδήποτε χώρα κάνει παραδόσεις πετρελαίου στην Αβάνα.

Ερωτηθείς για το ρωσικό δεξαμενόπλοιο πάντως, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως δεν θα έχει «καμιά επίπτωση»: «Η Κούβα είναι τελειωμένη (…) είτε λάβει είτε όχι ένα φορτίο πετρελαίου, δεν έχει καμιά σημασία», είπε.

Τη 2η Απριλίου ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας Σεργκέι Τσιβιλιόφ δήλωσε ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να στείλει δεύτερο δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο στην Κούβα.