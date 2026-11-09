59χρονη έκανε ενέσιμα fillers σε αισθητικό που βρήκε στο Facebook -Πρήστηκε σε όλο το πρόσωπο, μπήκε στα Επείγοντα - iefimerida.gr

Μια γυναίκα υποστήριξε ότι έδωσε μάχη για τη ζωή της αφότου υποβλήθηκε σε fillers από άτομο που βρήκε μέσω Facebook.



Η 59χρονη Helena Collard, από το Κάρντιφ, ήθελε να βελτιώσει την εμφάνισή της, καθώς ένιωθε γερασμένη και γεμάτη ρυτίδες αφότου έχασε κιλά. Καθώς σκρόλαρε στο Facebook, εντόπισε ένα άτομο στο Νιούπορτ που παρείχε τέτοιες υπηρεσίες και έκλεισε ραντεβού για την επόμενη κιόλας ημέρα προκειμένου να κάνει ενέσιμες θεραπείες στο πρόσωπό της. Μη έχοντας υποβληθεί ποτέ ξανά σε αισθητική επέμβαση, η Collard δεν αντιλήφθηκε τα προειδοποιητικά σημάδια - όπως το ότι δεν της ζητήθηκε να συμπληρώσει έγγραφα κατά την άφιξή της, ούτε της έδωσαν οδηγίες για τη μετέπειτα φροντίδα.



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Οι ανησυχίες άρχισαν να εντείνονται λίγες μέρες την επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του ατόμου που διενήργησε τις ενέσεις, όταν το πρόσωπο της άρχισε να πρήζεται, σε σημείο που δεν μπορούσε, πλέον, να φάει ή να πιει χωρίς να υποφέρει από έντονο πόνο.



Η Collard μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα Επείγοντα, όπου διαγνώστηκε με κυτταρίτιδα προσώπου και μια λοίμωξη που θα μπορούσε να θέσει τη ζωή της σε κίνδυνο. Δεδομένου ότι δεν ήταν πλέον δυνατή η διάλυση του υλικού που είχε εγχυθεί, οι γιατροί αναγκάστηκαν να κάνουν τομές σε κάθε σημείο όπου είχαν γίνει οι ενέσεις, με συνέπεια να μείνουν μόνιμες ουλές.



«Δεν υπήρχαν καθόλου έγγραφα, αλλά, επειδή δεν είχα ξανακάνει κάτι τέτοιο, δεν γνώριζα ότι θα έπρεπε να προηγηθεί συμβουλευτική διαδικασία. Νιώθω ανόητη· στην ηλικία μου θα έπρεπε να ξέρω καλύτερα», δήλωσε στην εκπομπή «This Morning» του δικτύου ITV. «Δεν μπορούσα καν να βγω από το σπίτι. Ο πόνος και το πρήξιμο χειροτέρευαν, ενώ δυσκολευόμουν πολύ να φάω και να πιω. Κατέληξα να υποβληθώ σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Έτσι, αντί να διαλύσουν το υλικό […] αφαίρεσαν χειρουργικά κάθε σημείο όπου είχε γίνει έγχυση, καθώς ήταν γεμάτο μολύνσεις», περιέγραψε.



Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας 45χρονος άνδρας συνελήφθη στη συνέχεια ως ύποπτος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, βάσει του άρθρου 18. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση από την αστυνομία.

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Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους

Η δρ Amiee Vyas, ειδικός στην υγεία του δέρματος, προειδοποίησε για τους κινδύνους αισθητικών επεμβάσεων που δεν υπόκεινται σε ελέγχους. «Αν και αυτές οι θεραπείες ενισχύουν πράγματι την ομορφιά, δεν αποτελούν απλώς αισθητικές θεραπείες, είναι ιατρικές πράξεις, καθώς εισάγονται βελόνες στο σώμα. Απαιτείται γνώση της ανατομίας και τήρηση κανόνων υγιεινής», τόνισε.



Το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αισθητικές επεμβάσεις, καθώς και για τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και ομορφιάς, χαρακτηρίζεται στην έκθεση της Επιτροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων ως «χαοτικό», με τους συντάκτες να σημειώνουν πως οι καταναλωτές «δεν απολαμβάνουν μεγαλύτερη προστασία ή δυνατότητα αποκατάστασης απ' ό,τι κάποιος που αγοράζει ένα στυλό ή μια οδοντόβουρτσα».

Οι βουλευτές προειδοποίησαν, επίσης, ότι καλλυντικά προϊόντα που προορίζονται για ενηλίκους «προωθούνται όλο και περισσότερο και χρησιμοποιούνται από παιδιά», καθώς οι γονείς -χωρίς να το γνωρίζουν- αγοράζουν στα παιδιά τους προϊόντα που ενδέχεται να προκαλέσουν μακροχρόνιες βλάβες. Τα παιδιά συχνά βλέπουν τέτοια προϊόντα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θεωρούν ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν, καθώς «η κοινωνική πίεση -ιδίως προς τα νεαρά κορίτσια- για αλλαγή της εμφάνισής τους είναι έντονη».