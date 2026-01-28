Αμερικανίδα βρέθηκε νεκρή σε πτήση προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού αποκοιμήθηκε στον ώμο της μητέρας της - iefimerida.gr

Μια Αμερικανίδα δικηγόρος πέθανε αφού αποκοιμήθηκε στον ώμο της μητέρας της σε πτήση της Delta από τη Μινεσότα προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η 44χρονη Ρέιτσελ Γκριν βρισκόταν στην πτήση προς το Λονδίνο για να διεξάγει έρευνα για ένα μυθιστόρημα που έγραφε όταν αποκοιμήθηκε στον ώμο της μητέρας της στις 30 Απριλίου 2025 και, δυστυχώς, «δεν ξύπνησε ποτέ», σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν σε δικαστήριο του Δυτικού Λονδίνου. Το πλήρωμα καμπίνας όταν διαπίστωσε ότι δεν ανταποκρινόταν ζήτησε τη βοήθεια ενός γιατρού, αλλά οι προσπάθειες ανάνηψης δεν είχαν αποτέλεσμα.



Νεκρή 44χρονη σε πτήση -Τι εντόπισαν οι Αρχές

Στον οργανισμό τςη δικηγόρου βρέθηκε ένα κοκτέιλ συνταγογραφούμενων φαρμάκων στον συμπεριλαμβανομένων αντικαταθλιπτικών, μελατονίνης, κανναβινοειδών και χαμηλής συγκέντρωσης αλκοόλ. Διαπιστώθηκε επίσης ότι είχε μια προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση, η οποία πιθανότατα προκάλεσε τον θάνατό της σε συνδυασμό με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα.

«Αυτή η κυρία απλώς πέθανε ενώ βρισκόταν σε μια πτήση. Ερχόταν στη χώρα μας για να κάνει κάποια έρευνα, μένοντας για κάποιο χρονικό διάστημα με τη μητέρα της», δήλωσε η ανώτερη ιατροδικαστής Λύντια Μπράουν στο δικαστήριο, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun. Ο παθολόγος Δρ. Άλαν Μπέιτς δήλωσε επίσης στο δικαστήριο ότι η καρδιά της Γκριν ήταν «φυσιολογική» με εξαίρεση μία συγγενή ανωμαλία στη στεφανιαία αρτηρία.

Η αδερφή της Γκριν, Ροξάν Κάρνεϊ, εξέφρασε ερωτήματα για τον αριθμό των συνταγογραφούμενων φαρμάκων που λάμβανε και για το γεγονός ότι δεν είχε παραπεμφθεί ποτέ σε άλλο γιατρό. «Αναρωτιέμαι γιατί δεν παραπέμφθηκε ποτέ σε καρδιολόγο πριν της συνταγογραφηθεί αυτός ο συνδυασμός», είπε η Κάρνεϊ. «Γιατί ακολουθούσε αυτό το σχήμα; Γιατί συνταγογραφούν αυτόν τον συνδυασμό φαρμάκων;».

Σε έναν τελικό φόρο τιμής κατά τη διάρκεια της ακρόασης, η Κάρνεϊ περιέγραψε την αδερφή της ως δικηγόρο που ειδικευόταν επίσης στις ασφάλειες και αγαπούσε την ιστορία. «Η αδερφή μου ήταν το απολύτως πιο απίστευτο και ανιδιοτελές άτομο σε αυτόν τον κόσμο», είπε.