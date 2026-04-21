Αντίστροφη μέτρηση: Λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης η λήξη της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν, λέει το Πακιστάν - iefimerida.gr

Η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 02:50, ώρα Ελλάδας, ανακοίνωσε ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν.

«Η εκεχειρία λήγει στις 4:50 (Ζώνη ώρας Ειρηνικού) στις 22 Απριλίου», δήλωσε ο Αταουάχ Ταράρ με ανάρτηση στο Χ.

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία για εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχε επιτευχθεί ξημερώματα Μ. Τετάρτης, 8 Απριλίου, συνεπώς ξημερώματα Τετάρτης όντως συμπληρώνεται το διάστημα των δύο εβδομάδων.

Όπως είπε ο Πακιστανός αξιωματούχος, είναι «κρίσιμο» για το Ιράν να αποφασίσει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ πριν από τη λήξη της εκεχειρίας.

Ο πλανήτης ακόμα περιμένει αν το Ιράν θα πάει στις διαπραγματεύσεις

O Ταράρ τόνισε ότι το Πακιστάν εξακολουθεί να αναμένει μια επίσημη απάντηση από το Ιράν σχετικά με την επιβεβαίωση της αποστολής αντιπροσωπείας για συμμετοχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ.

Η εκεχειρία είχε προγραμματιστεί να λήξει την Τρίτη το βράδυ, αν και σε δηλώσεις του στο Bloomberg ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι θα λήξει μια μέρα αργότερα, το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξή του στο CNBC ότι δεν θέλει παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση και ότι θα καταλήξουν σε μια πολύ καλή συμφωνία. Πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις τους στο Ιράν αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία με την Τεχεράνη.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν έχει αναχωρήσει ακόμη από την Ουάσιγκτον για το Πακιστάν, ενδεικτικό της μη βεβαιότητας για την πραγματοποίηση των διαπραγματεύσεων σε εύλογο χρονικό διάστημα.