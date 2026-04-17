Μια 15μελής οικογένεια αποκαλύπτει πόσα ξοδεύει τον μήνα σε τρόφιμα -Πώς αποφάσισαν να κάνουν τόσα παιδιά - iefimerida.gr

Ποιο μπορεί να είναι το κόστος διατροφής για μια πολυμελή οικογένεια; Ένα ζευγάρι Άγγλων που έχει 13 παιδιά αποκαλύπτει.



Η Νάταλι και ο Όλιβερ Τζάκσον από το Ηνωμένο Βασίλειο απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Έλιοτ, το 2005. Έκτοτε, η Νάταλι ήταν έγκυος σχεδόν κάθε χρόνο και σήμερα έχουν 13 παιδιά, ενώ το 14ο αναμένεται να γεννηθεί τον Ιούνιο.



Το ζευγάρι εμφανίστηκε στην πρωινή εκπομπή του Ηνωμένου Βασιλείου «The Morning», μαζί με τα παιδιά τους, μιλώντας για το πώς διαχειρίζονται ην καθημερινότητά τους αλλά και για το κόστος.



Τα έξοδα διατροφής μιας 15μελούς οικογένειας

Όπως ανέφεραν, καταναλώνουν κάθε εβδομάδα 12 καρβέλια ψωμί, σχεδόν 32 λίτρα γάλα, 8 κουτιά δημητριακών και 60 αυγά, ενώ ξοδεύουν περίπου 1.360 δολάρια τον μήνα μόνο για τρόφιμα.



Η μητέρα βάζει πλυντήριο τρεις φορές την ημέρα – χωρίς να υπολογίζονται πετσέτες ή σεντόνια και μένουν σε ένα σπίτι με πέντε υπνοδωμάτια. Όσο για το κόστος των καυσίμων αποτελεί επίσης σημαντικό έξοδο, καθώς χρησιμοποιούν ένα όχημα τύπου μικρού λεωφορείου.



Η Νάταλι ανέφερε ότι ο σύζυγός της έχει μια «καλοπληρωμένη δουλειά», ωστόσο διαχειρίζονται προσεκτικά τα οικονομικά τους και προσπαθούν να αξιοποιούν στο έπακρο τα χρήματά τους. «Δεν έχουμε επιλογή, δεν μπορούμε να τα… επιστρέψουμε» είπε αστειευόμενη στην εκπομπή.



Επίσης, όλα τα παιδιά, εκτός από τη Σέρεν, τη μεγαλύτερη κόρη μοιράζονται τα δωμάτιά τους, με τα μικρότερα μάλιστα, να κοιμούνται τέσσερα μαζί.

Πώς πήραν την απόφαση να κάνουν τόσα παιδιά

Ωστόσο, το ζευγάρι δεν είχε σχεδιάσει ποτέ να αποκτήσει τόσο μεγάλη οικογένεια. Το 2004, ο Όλιβερ διαγνώστηκε με καρκίνο όρχεων σταδίου 3 και, μετά από χημειοθεραπεία και επέμβαση, οι γιατροί τού είπαν ότι είχε μειωμένη γονιμότητα, γεγονός που τους οδήγησε να εξετάσουν λύσεις όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση.



Λίγο αργότερα, όμως, η Νάταλι τον κάλεσε και τον υποδέχτηκε στο σπίτι με ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης. Ο Έλιοτ έγινε το «θαύμα» τους. «Νομίζω ότι αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί είναι ότι νιώθουμε ευλογημένοι. Δεν το βλέπουμε ως βάρος ούτε ως κάτι αρνητικό. Απλώς νιώθουμε πάρα, πάρα πολύ τυχεροί», είπε η Νάταλι στην εκπομπή.



Υποβλήθηκε και σε αγγειεκτομή, αλλά δεν πέτυχε

Ο Όλιβερ υποβλήθηκε σε αγγειεκτομή έξι εβδομάδες πριν από τη γέννηση του δέκατου παιδιού τους, του γιου τους Κιτ, που σήμερα είναι 7 ετών. Ωστόσο, όπως είπε στην εκπομπή: «Σκέφτηκα ότι τα 10 παιδιά είναι αρκετά, οπότε ναι, έκανα αγγειεκτομή -και όπως αποδείχθηκε, δεν λειτούργησε ιδιαίτερα καλά, γιατί τώρα περιμένουμε το 14ο παιδί μας».



Ο μέλλων πατέρας 14 παιδιών αποκάλυψε επίσης ότι έχει προγραμματίσει να υποβληθεί σε δεύτερη αγγειεκτομή, αν και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτή θα είναι αποτελεσματική.



Η Νάταλι μίλησε επίσης για τις αντιδράσεις του κόσμου στην πολυμελή οικογένειά τους: «Διαφέρουν - κάποιες φορές είναι θετικές και άλλες άνθρωποι κάνουν δυσάρεστα σχόλια». «Είναι δική μας επιλογή να έχουμε αυτή την οικογένεια και την πήραμε επειδή έχουμε τα μέσα να μεγαλώσουμε τα παιδιά», δήλωσε ο Όλιβερ. «Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο όσα έχουμε, ώστε να τους δώσουμε ένα υπέροχο ξεκίνημα στη ζωή και να ακολουθήσουν τον δρόμο που θέλουν».

Τα μεγαλύτερα παιδιά βοηθούν τους γονείς, παίρνοντας τα μικρότερα στο πάρκο ή μαζεύοντας τα παιχνίδια τους μετά το παιχνίδι. Ορισμένα από τα μεγαλύτερα παιδιά φοιτούν επίσης σε οικοτροφεία, όπου διαμένουν κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου.