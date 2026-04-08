Τραγωδία στην Κύπρο: 15χρονος έχασε τη ζωή του μετά από διαδικτυακό «βασανισμό» -Τα σκληρά challenges - iefimerida.gr

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου στην Κύπρο, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από έναν εφιάλτη διαδικτυακής κακοποίησης που διήρκεσε περίπου 50 ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο Χριστόφορος ήταν ένα παιδί δραστήριο και χαμογελαστό, με ιδιαίτερη αγάπη για τα μαθηματικά και στενή σχέση με την οικογένειά του.

Ωστόσο, μέσα σε λίγες εβδομάδες, η συμπεριφορά του άλλαξε δραματικά. Όπως περιγράφει ο πατέρας του, «από ένα παιδί γεμάτο ζωή, έγινε σαν ρομπότ», αποκαλύπτοντας την ψυχολογική πίεση που δεχόταν.

Η παγίδα μέσω διαδικτυακού παιχνιδιού

Η αρχή του δράματος τοποθετείται σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι, όπου άγνωστοι προσέγγισαν τον ανήλικο, κερδίζοντας σταδιακά την εμπιστοσύνη του. Ο 15χρονος πίστεψε ότι είχε βρει νέους φίλους, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι είχε παγιδευτεί σε έναν επικίνδυνο κύκλο χειραγώγησης.

Τα «challenges» ξεκίνησαν με φαινομενικά αθώες δοκιμασίες, όπως το να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα σε περιορισμένο χρόνο. Σύντομα, όμως, οι απαιτήσεις έγιναν πιο ακραίες: να μένει άυπνος, να μην απομακρύνεται από το κινητό του για ώρες, να υπακούει σε κάθε εντολή.

«Διάφορα challenges, όπως να φάει κορν φλέικς σε δυόμισι λεπτά. Και του λέω αυτή την ημέρα "Χριστόφορε, γιατί τρως το κορν φλέικ σου τόσο γρήγορα;". Και μου είπε "μπαμπά, πρέπει". Του δώσανε κι άλλα challenges. Του είπαν να μείνει ξύπνιος με την τηλεόραση κλειστή όλη νύχτα και να μη δικαιούται να ξαπλώσει», ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου στο Mega.

Απειλές και εκβιασμός:﻿«Ήταν 50 μέρες βασανισμός»

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι δράστες απέσπασαν προσωπικά στοιχεία της οικογένειάς του. Από εκείνο το σημείο, οι απειλές έγιναν ευθείες και τρομακτικές: εάν δεν υπάκουε, θα έθεταν σε κίνδυνο τους γονείς του.

«Ήταν 50 μέρες βασανισμός» περιγράφει ο πατέρας, τονίζοντας ότι το παιδί βρισκόταν υπό συνεχή ψυχολογική πίεση και φόβο.

Το τελευταίο «challenge», σύμφωνα με την οικογένεια, παρουσιάστηκε ως ο τρόπος για να τελειώσει ο εφιάλτης. Ήταν το λεγόμενο blackout challenge, που καλεί τους συμμετέχοντες να προκαλέσουν για λίγα δευτερόλεπτα ασφυξία στον εαυτό τους, ώστε να νιώσουν ζάλη. Λίγες ώρες αργότερα, οι γονείς του βρήκαν τον Χριστόφορο αναίσθητο στο δωμάτιό του.

Ο πατέρας του απευθύνει σήμερα έκκληση προς όλους τους γονείς: «Αν ήξερα όλα αυτά που ξέρω σήμερα, ο Χριστόφορός μου θα ήταν παρών. Προσπαθώ πάντα να είμαι δυνατός, αλλά… θέλω, σας παρακαλώ, να προσέχετε τα παιδιά σας, να τα αγαπάτε, να τα λατρεύετε, να τα αγκαλιάζετε και να τα βγάζετε από αυτές τις σελίδες τις επικίνδυνες» λέει ο πατέρας του 15χρονου.

Η έκκληση της οικογένειας - Έφυγαν από την Κύπρο﻿

Η υπόθεση, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αναδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τους κινδύνους του διαδικτύου και ιδιαίτερα του dark web και του cyberbullying.

«Μετά από αυτό είναι το Minecraft και το Fortnite. Τα παιδιά που παίζουν νομίζουν ότι αυτοί είναι οι φίλοι τους, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτοί δεν είναι οι φίλοι τους».



Για τον θάνατο του 15χρονου παιδιού δεν βρέθηκε κανένας ένοχος, γιατί οι φίλοι που συνομιλούσε... δεν υπήρχαν. Ήταν ψεύτικα προφίλ από ανώνυμους χρήστες.



«Τα τέσσερα άτομα που του μιλούσαν στο Discord, μετά, όταν ο Χριστόφορος ''έφυγε'', του στείλανε μήνυμα και του είπανε "are you dead?". Και μάθαμε μετά, όταν "έφυγε" ο Χριστόφορος, πως αυτοί οι τέσσερις, που υποτίθεται δεν ξέρανε ο ένας τον άλλον, ήταν το ίδιο IP address. Αυτό είναι φοβερό και δεν θα μπορείς να τους βρεις γιατί είναι μέσω του dark web», αποκαλύπτει ο πατέρας.



Όπως περιγράφει ο ίδιος, την τελευταία ημέρα της ζωής του ο Χριστόφορος κλείστηκε στο δωμάτιό του. Η τελευταία κουβέντα που άκουσε ο πατέρας του από εκείνον ήταν «μπαμπά, μπορώ να πάω να παίξω στο δωμάτιό μου;».



Η οικογένεια είχε μετακομίσει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά τον χαμό του παιδιού τους διαπιστώθηκε πως άλλα εννέα παιδιά στην ίδια γειτονιά είχαν πέσει θύματα των διαδικτυακών κακοποιών, οι οποίοι ωστόσο δεν ταυτοποιήθηκαν.



Οι γονείς του Χριστόφορου έχουν αφιερώσει πλέον τη ζωή τους στην ενημέρωση άλλων οικογενειών, επιχειρώντας να αποτρέψουν παρόμοιες τραγωδίες.