Η γλυκύτατη στιγμή που 11χρονοι τραγουδούν γνωστό χριστουγεννιάτικο hit στο κουδούνι γειτόνισσας -To βίντεο με τα εκατ. views - iefimerida.gr

Πέντε Σκωτσέζοι μαθητές έγιναν διάσημοι αφού ένα βίντεο όπου τραγουδούν το «Last Christmas» των Wham μπροστά σε ένα θυροτηλέφωνο έγινε viral.

Οι Jack Campbell, Dylan Thompson, Cameron Bourne, Liam McPhillips και Ollie Shearer άφησαν το ρυθμικό μήνυμα τους στο κουδούνι της Erin Chalmers για να τη βάλουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων, όπως είπαν στο τέλος.

Μιλώντας στο BBC Scotland News εξήγησε ότι ο σύζυγός της της είχε στείλει μήνυμα, λέγοντάς της ότι έπρεπε να ελέγξει το βίντεο του κουδουνιού. «Πήγα στο κουδούνι και είδα αυτή την ομάδα παιδιών. Επειδή στο παρελθόν είχαν προβλήματα με παιδιά που προκαλούσαν ζημιές, φοβήθηκε για το τι θα δει. Τελικά, τα πέντε παιδιά τραγούδησαν απλά το «Last Christmas», την τεράστια επιτυχία που έγραψε ο George Michael το 1984, και πριν αποχωρήσουν ο Dylan φώναξε «σας αγαπώ». «Είναι μακράν το καλύτερο πράγμα που νομίζω ότι έχω δει ποτέ, είναι ένα μείγμα γέλιου και επιθυμίας για κλάμα ταυτόχρονα», συνέχισε η Chalmers.

To viral βίντεο με τους μαθητές να τραγουδούν το Last Christmas

Η ίδια το δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου συγκέντρωσε πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορές, και ρώτησε αν γνωρίζει κανείς κάποιο από τα παιδιά. Ένα από αυτά απάντησε και είπε «αυτός είμαι εγώ και οι φίλοι μου». «Κάποιοι είπαν ότι τους χρωστάς τουλάχιστον πέντε λίρες, οπότε τους έστειλα μήνυμα και είπα ότι αν επιστρέψεις θα σου δώσω κάτι μικρό», πρόσθεσε η Chalmers και εξήγησε στη συνέχεια ότι τα παιδιά της απάντησαν ότι «δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, απλώς θέλουμε να κάνουμε τους ανθρώπους να χαμογελούν».

Σημειώνεται ότι όλα τα αγόρια στο βίντεο είναι 11 ετών εκτός από τον Dylan που είναι 10. Οι μαμάδες τους έχουν συγκλονιστεί από τη δημοσιότητα που πήρε το βίντεο. «Είναι τρελό το πόσο γρήγορα έχει εξαπλωθεί αυτό και αυτό που έχουν κάνει είναι εξαιρετικό και είμαι τόσο, τόσο περήφανη για όλους τους», δήλωσε χαρακτηριστικά η μία.