ΗΠΑ: Μωρό 11 μηνών βρέθηκε ζωντανό 24 ώρες μετά την εξαφάνισή του -Το είχε θάψει ο πατέρας του - iefimerida.gr

Ένα μωρό 11 μηνών επέζησε αφού θάφτηκε ζωντανό μέσα σε ένα κλουβί σκύλου για 24 ώρες, σύμφωνα με ισχυρισμούς των αρχών στη Νότια Καρολίνα.



Ο σερίφης της κομητείας Λέξινγκτον, Τζέι Κουν, αποκάλυψε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τρίτη 10 Νοεμβρίου ότι ο μικρός Κόα Σαρπ βρέθηκε «θαμμένος ζωντανός, να παλεύει να κρατηθεί στη ζωή, να κλαίει», μέσα σε κλουβί σκύλου, όπου ήταν τυλιγμένος με μια πετσέτα. Ο Κόα βρισκόταν εκεί για περίπου 24 ώρες, εκτίμησε ο Κουν και σημείωσε ότι ο ψυχρός καιρός κατά τη διάρκεια της νύχτας ίσως τελικά να βοήθησε το νήπιο να επιβιώσει.

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«Πολλά πράγματα λειτούργησαν υπέρ του Κόα. Ο Θεός τον προστάτεψε τις τελευταίες 24 ώρες και, ευτυχώς, καθώς θα μεγαλώνει, επειδή είναι 11 μηνών, δεν θα θυμάται πολλά από αυτό, παρά μόνο θα έχει μια σπουδαία, εμπνευσμένη ιστορία να διηγηθεί», δήλωσε ο Κουν.



Οι έρευνες για τον εντοπισμό του Κόα ξεκίνησαν αφότου δηλώθηκε η εξαφάνισή του· η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν μαζί με τον πατέρα του, Μάικλ Κόμερ. Ο Κουν εξήγησε ότι όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, όταν η μητέρα του Κόα άφησε το παιδί υπό την επίβλεψη του πατέρα του, Μάικλ Κόμερ, προκειμένου να διεκπεραιώσει κάποιες δουλειές. Όταν ένα άλλο άτομο που φρόντιζε το παιδί έφτασε στο σπίτι της μητέρας, ο Κόμερ και ο Κόα είχαν εξαφανιστεί. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στο μεσημέρι και διαπίστωσε ότι ο Κόμερ διέμενε σε κοντινή απόσταση. Εκεί εντοπίστηκαν τα προσωπικά αντικείμενα του μωρού, αλλά όχι ο ίδιος ο Κόμερ ή το παιδί, ανέφερε ο Κουν.

Έσκαβαν κι άκουσαν το μωρό να κλαίει

Υλικό από κάμερες που περιήλθε στην κατοχή των αρχών έδειξε τον Κόμερ να μετακινείται στην πόλη χωρίς τον Κόα, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στις Αρχές. Ο Κόμερ εντοπίστηκε αργότερα σε ένα «βοηθητικό κτίσμα μιας οικίας» και συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας με την κατηγορία της διάρρηξης. Όταν συνελήφθη, δεν είχε μαζί το μωρό. Για την επιχείρηση εντοπισμού κινητοποιήθηκαν περίπου 100 στελέχη των αρχών ασφαλείας και εντόπισαν ένα σημείο όχι μακριά από το σπίτι του πατέρα του Κόμερ- όπου υπήρχαν πευκοβελόνες και χώμα που έδειχνε να έχει «σκαφτεί πρόσφατα». «Καθώς το εξέταζαν, το άπλωναν και άρχισαν να σκάβουν, μπορούσες να ακούσεις τον μικρό Κόα να κλαίει», είπε ο σερίφης.



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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Κουν ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε εντοπιστεί προηγουμένως κάποιο κίνητρο, σημείωσε ωστόσο ότι «μεταξύ της μητέρας, του παιδιού και του ίδιου είχαν προκύψει διάφορες καταστάσεις». Σύμφωνα με τον Κουν, ο Κόμερ αναμένεται να αντιμετωπίσει επιπλέον κατηγορίες.