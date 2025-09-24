«107 Ημέρες»: Αποκαλύψεις της Κάμαλα Χάρις στο νέο της βιβλίο -Η κόντρα με τον Μπάιντεν, για πόσα έχει μετανιώσει - iefimerida.gr

Φως στο παρασκήνιο της προεκλογικής εκστρατείας-εξπρές των «107 ημερών» ρίχνει στο ομότιτλο βιβλίο της η Κάμαλα Χάρις αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων τις άγνωστες κόντρες της με τον Τζο Μπάιντεν.

Η βρετανική εφημερίδα The Guardian επέλεξε πέντε κομβικά σημεία από το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Χάρις:

Η ρήξη στη σχέση της Χάρις με τον Μπάιντεν και η υποβόσκουσα δυσπιστία

Όπως αναφέρει η Χάρις στο «107 ημέρες», που κυκλοφόρησε προ ημερών στις ΗΠΑ, το επιτελείο της προεκλογικής καμπάνιας του Τζο Μπάιντεν λειτουργούσε με νοοτροπία «μηδενικού αθροίσματος», όπου το κέρδος κάποιου ισοδυναμεί με την αντίστοιχη απώλεια κάποιου άλλου, θεωρώντας ότι η προβολή της θα επισκίαζε τον Δημοκρατικό πρόεδρο που διεκδικούσε την επανεκλογή του και για αυτό την παραγκώνιζε συχνά αναθέτοντάς της «αδύνατες, άθλιες δουλειές», όπως τη χαρακτήρισε ο σύζυγός της, Νταγκ Έμχοφ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χάρις περιγράφει ένα περιστατικό στις 4 Ιουλίου του 2024 κι ενώ πύκνωναν στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών οι φωνές που καλούσαν τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα. Η πρώην κυρία Τζιλ Μπάιντεν πήρε παράμερα τον Έμχοφ και τον ρώτησε επιτακτικά: «Μας στηρίζετε;» προκαλώντας την οργισμένη αντίδρασή του σε κατ’ ιδίαν στιχομυθία του αργότερα με τη Χάρις: «Σε κρύβουν επί τέσσερα χρόνια και ρωτούν τώρα αν είμαστε πιστοί;»

Σε ένα άλλο περιστατικό, λίγες ώρες πριν το κρίσιμο ντιμπέιτ της με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπάιντεν τηλεφώνησε στη Χάρις για να της ζητήσει να αποκαταστήσει το ίματζ του, που είχε δεχθεί πλήγμα από την καταστροφική τηλεμαχία του τον Ιούνιο με τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο, τότε, πρόεδρο. Η Χάρις περιγράφει ότι αισθάνθηκε «οργισμένη και απογοητευμένη» μετά από το τηλεφώνημα του Μπάιντεν.

«Απερίσκεπτη» η απόφαση του Μπάιντεν να διεκδικήσει την επανεκλογή του

Η Χάρις επέμενε επί μήνες στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ότι ο Μπάιντεν ήταν ικανός να κυβερνήσει τις ΗΠΑ, αλλά το αυτοβιογραφικό βιβλίο της αποκαλύπτει τις βαθιές της ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του. Και όπως αναφέρει η απόφαση του να διεκδικήσει την επανεκλογή του ήταν «απερίσκεπτη». «Στα 81 του ο Τζο είχε κουραστεί. Τότε άρχισαν να εκδηλώνονται τα γηρατειά του με τα στραβοπατήματα και φραστικά ολισθήματα», γράφει. Κι όπως σημειώνει, αυτό φάνηκε στο ντιμπέιτ του με τον Τραμπ στην Ατλάντα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χάρις κατηγορεί το περιβάλλον του Μπάιντεν ότι ήταν σε κατάσταση άρνησης αποδοχής της πραγματικότητας, αφού προσπάθησε να τον εμφανίσει ως νικητή μετά το ντιμπέιτ με τον Τραμπ.

Η Χάρις προτιμούσε τον Πιτ Μπούτιτζετζ για αντιπρόεδρο

Στο βιβλίο της η Χάρις αποκαλύπτει ακόμη ότι ο τότε υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Πιτ Μπούτιτζετζ ήταν «η πρώτη επιλογή» της για υποψήφιος αντιπρόεδρος. «Θα ήταν ιδανικός συνυποψήφιος αν ήμουν ετεροφυλόφιλος λευκός υποψήφιος», γράφει. Αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο» να προτείνει ως μαύρη υποψήφια έναν ομοφυλόφιλο υποψήφιο αντιπρόεδρο στους ψηφοφόρους.

Η Χάρις αποκαλύπτει ότι σκέφτηκε ως υποψήφιο αντιπρόεδρό της τον κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο, που τον έβρισκε «ισορροπημένο, κομψό και ευχάριστο», αλλά μέσα της ανησυχούσε ότι ο Σαπίρι δεν θα μπορούσε να αρκεστεί στο ρόλο του δεύτερου βιολιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ομολογία λαθών

Σε άλλο σημείο του βιβλίου της η Χάρις παραδέχεται ότι η συνήθειά της να υπερασπίζεται επί τέσσερα χρόνια το έργο της κυβέρνησης Μπάιντεν λειτούργησε σε κάποιες περιπτώσεις εις βάρος της προσπάθειάς της να προβληθεί ως ικανή προεδρική υποψήφια.

Και παραθέτει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνέντευξή της στο talkshow «Τhe View», όπου ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά από τον Μπάιντεν. Όπως γράφει η Χάρις, η ερώτηση την αιφνιδίασε και αγνοώντας όσα είχε προετοιμάσει να πει απάντησε: «Δεν μου έρχεται κάτι κατά νου».

Ήταν μια γκάφα, ομολογεί, «ένα δώρο στην προεκλογική καμπάνια του Τραμπ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ευτράπελα στην προεκλογική καμπάνια

Η Χάρις συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ μετά την δεύτερη απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του κι ο Ρεπουμπλικανός, παρά τις ασταμάτητες δημόσιες επιθέσεις του, τής μίλησε με αφοπλιστική κολακεία: «Πώς να πω άσχημα πράγματα για σας τώρα;», τής είπε, προσθέτοντας ότι η κόρη του Ιβάνκα «είναι μεγάλη θαυμάστριά της». Αλλά η επίθεση γοητείας του Τραμπ δεν ξεγέλασε τη Χάρις: «Είναι απατεώνας. Είναι πραγματικά πολύ καλός σε αυτό», γράφει.

Αναφερόμενη σε ένα άλλο περιστατικό, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Μπάιντεν ότι αποχωρεί από την κούρσα, η Χάρις σημειώνει ότι άρχισε να τηλεφωνεί σε στελέχη των Δημοκρατικών για να εξασφαλίσει τη στήριξή τους. Αλλά όταν τηλεφώνησε στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια και επί μακρόν ανταγωνιστή της στο κόμμα, Γκάβιν Νιούσομ, έλαβε ως απάντηση ένα σύντομο SMS: «Κάνω πεζοπορία. Θα σε καλέσω. (Δεν το έκανε ποτέ)».