 Γιατί η ζυγαριά ανεβαίνει τον χειμώνα; Τι συμβαίνει στο σώμα μας και παίρνουμε πιο εύκολα κιλά
ΓΥΝΑΙΚΑ

Γιατί η ζυγαριά ανεβαίνει τον χειμώνα; Τι συμβαίνει στο σώμα μας και παίρνουμε πιο εύκολα κιλά

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Φωτογραφία: Pexels
Φωτογραφία: Pexels

Όταν έρχεται ο χειμώνας, οι περισσότεροι έχουμε την τάση να αναζητάμε πιο συχνά κάτι νόστιμο και χορταστικό, να προτιμάμε τα ζεστά γεύματα και να περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι

Δεν είναι, όμως, μόνο η διάθεσή μας για comfort food που αλλάζει όταν πέφτει η θερμοκρασία. Η επιστήμη δείχνει ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες, η μειωμένη ηλιοφάνεια και ο περιορισμός της καθημερινής σωματικής δραστηριότητας μπορούν να επηρεάσουν τόσο την όρεξη όσο και το σωματικό βάρος. Μάλιστα, έρευνες έχουν καταγράψει αυξημένη πρόσληψη θερμίδων κατά τους ψυχρότερους μήνες, καθώς και μικρότερη κινητικότητα, δύο παράγοντες που ενδέχεται να ευνοούν την αύξηση του βάρους. Γιατί, λοιπόν, πεινάμε περισσότερο όταν κάνει κρύο; Ποιος είναι ο ρόλος των εξελικτικών μηχανισμών και τι αποκαλύπτουν οι επιστημονικές μελέτες για τις διατροφικές μας συνήθειες τον χειμώνα;

Διαβάστε περισσότερα για την αύξηση του βάρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο Bovary.gr

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