Η Ζόι Κράβιτς εμπνέει για τα looks του χειμώνα: Πώς φόρεσε τις Ugg παντόφλες που λατρεύουν οι fashionistas - iefimerida.gr

Μήπως η Ζόι Κράβιτζ δανείστηκε τις παντόφλες του Χάρι Στάιλς;

Μια πρόσφατη εμφάνισή της στους δρόμους της Νέας Υόρκης ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει αυτή την απορία. Η ηθοποιός επέλεξε ένα άνετο, ανεπιτήδευτο σύνολο για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας, όμως εκείνο που έκλεψε την παράσταση ήταν οι μαύρες Ugg Tasman που έδειχναν αρκετά μεγάλες για τα πόδια της. Μια στιλιστική επιλογή που επιβεβαιώνει πως οι δύο σταρ έχουν περισσότερα κοινά στο καθημερινό τους ντύσιμο απ' όσα φανταζόμαστε.

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