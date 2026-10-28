Η Ζέτα Μακρυπούλια έκανε τον πιο στιλάτο συνδυασμό με δερμάτινο τζάκετ και τζιν - iefimerida.gr

Η Ζέτα Μακρυπούλια βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Ενοικιάζεται», στο Θέατρο Μικρό Χορν, επιλέγοντας ένα casual σύνολο που συνδυάζει την άνεση με το σύγχρονο στιλ.

Στην πρεμιέρα έδωσαν επίσης το «παρών» ο Μίλτος Μακρίδης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και ο Θανάσης Αλευράς. Η Ζέτα Μακρυπούλια ξεχώρισε με μια εμφάνιση που βασίζεται σε διαχρονικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας, τα οποία αποκτούν φρέσκια διάθεση μέσα από σύγχρονους συνδυασμούς.

Δείτε στο Bovary.gr το look της Ζέτας Μακρυπούλια σε πρεμιέρα θεατρικής παράστασης