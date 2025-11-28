 Η Ζέτα Μακρυπούλια λέει «αντίο» στο μαύρο παλτό -Ποιο κομψό χρώμα προτείνει για τον φετινό χειμώνα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Ζέτα Μακρυπούλια λέει «αντίο» στο μαύρο παλτό -Ποιο κομψό χρώμα προτείνει για τον φετινό χειμώνα

Ζέτα Μακρυπούλια
Ζέτα Μακρυπούλια/ Φωτογραφία: Instagram/ @zeta_makripoulia_official
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι μια από τις πιο κομψές και στιλάτες παρουσίες της ελληνικής showbiz, και κάθε της εμφάνιση γίνεται πηγή έμπνευσης για όσες αγαπούν τη μόδα.

Πρόσφατα, επέλεξε ένα look που αποδεικνύει ότι φέτος ο χειμώνας έχει διάθεση για περισσότερο χρώμα και λιγότερο… μαύρο. Το παλτό σε μελιτζανί απόχρωση είναι η νέα μεγάλη τάση που φαίνεται να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Το συγκεκριμένο χρώμα δεν είναι απλώς κομψό, προσφέρει ζεστασιά, πλούτο και μια διακριτική πολυτέλεια που το καθιστά ιδανικό για χειμερινές εμφανίσεις. Η Ζέτα Μακρυπούλια το συνδύασε άψογα με ένα πλεκτό φόρεμα σε κοντινή ροζ-μωβ απόχρωση με το παλτό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό tonal look. Οι μονοχρωματικές εμφανίσεις έχουν επανέλθει δυναμικά, καθώς δίνουν ύψος, προσφέρουν αρμονία και προσδίδουν μια αίσθηση carefully curated στιλ χωρίς να χρειαστεί ιδιαίτερη προσπάθεια.

Δείτε το look της Ζέτας Μακρυπούλια στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ζέτα Μακρυπούλια μαύρο παλτό χρώμα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ