Η Ζέτα Μακρυπούλια λέει «αντίο» στο μαύρο παλτό -Ποιο κομψό χρώμα προτείνει για τον φετινό χειμώνα - iefimerida.gr

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι μια από τις πιο κομψές και στιλάτες παρουσίες της ελληνικής showbiz, και κάθε της εμφάνιση γίνεται πηγή έμπνευσης για όσες αγαπούν τη μόδα.

Πρόσφατα, επέλεξε ένα look που αποδεικνύει ότι φέτος ο χειμώνας έχει διάθεση για περισσότερο χρώμα και λιγότερο… μαύρο. Το παλτό σε μελιτζανί απόχρωση είναι η νέα μεγάλη τάση που φαίνεται να κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος.

Το συγκεκριμένο χρώμα δεν είναι απλώς κομψό, προσφέρει ζεστασιά, πλούτο και μια διακριτική πολυτέλεια που το καθιστά ιδανικό για χειμερινές εμφανίσεις. Η Ζέτα Μακρυπούλια το συνδύασε άψογα με ένα πλεκτό φόρεμα σε κοντινή ροζ-μωβ απόχρωση με το παλτό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό tonal look. Οι μονοχρωματικές εμφανίσεις έχουν επανέλθει δυναμικά, καθώς δίνουν ύψος, προσφέρουν αρμονία και προσδίδουν μια αίσθηση carefully curated στιλ χωρίς να χρειαστεί ιδιαίτερη προσπάθεια.

