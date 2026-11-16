 Ξεχάστε τον συνηθισμένο φωτισμό στο σαλόνι -Το απλό τρικ που κάνει τον χώρο πιο ζεστό και φιλόξενο τον χειμώνα
ΓΥΝΑΙΚΑ

Ξεχάστε τον συνηθισμένο φωτισμό στο σαλόνι -Το απλό τρικ που κάνει τον χώρο πιο ζεστό και φιλόξενο τον χειμώνα

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Το έξυπνο κόλπο με τον φωτισμό που μεταμορφώνει το σαλόνι -Πώς να το κάνετε πιο ζεστό και ατμοσφαιρικό τον χειμώνα
Σπίτι/ Φωτογραφία: Unsplash

Πλέον σκοτεινιάζει πιο νωρίς, η θερμοκρασία πέφτει και το σπίτι ζητά περισσότερη ζεστασιά. Ένας σωστά στημένος φωτισμός αρκεί για να αλλάξει εντελώς την αίσθηση του σαλονιού.

Είτε μαζεύεσαι στον καναπέ μπροστά στην τηλεόραση είτε κάθεσαι με τους δικούς σου γύρω από το τραπέζι της κουζίνας για ένα χορταστικό γεύμα, το φως κάνει τεράστια διαφορά στο πόσο άνετα νιώθεις.

Δείτε πώς να αναβαθμίσετε το σαλόνι σας με τον φωτισμό στο Bovary.gr.

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