Γιατί η ζέστη προκαλεί φούσκωμα; Διατροφολόγος εξηγεί τι συμβαίνει και πώς να το αποφύγετε - iefimerida.gr

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν και το πεπτικό σύστημα, προκαλώντας συχνότερα φούσκωμα και στομαχικές ενοχλήσεις.

Για πολλούς, ο ερχομός του καλοκαιριού είναι συνδεδεμένος με περισσότερες ώρες στον ήλιο και υψηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, οι περίοδοι έντονου καύσωνα δεν επιβαρύνουν μόνο την καθημερινότητα, αλλά και τον οργανισμό.

Εκτός από την αυξημένη εφίδρωση και τις δυσκολίες στον ύπνο, αρκετοί παρατηρούν φούσκωμα, αεροφαγία και γενικότερη δυσφορία στο πεπτικό σύστημα, συμπτώματα που γίνονται εντονότερα όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος.

Δείτε γιατί ο καύσωνας προκαλεί στομαχικές ενοχλήσεις, στο Bovary.gr