 Γιατί η ζέστη προκαλεί φούσκωμα; Διατροφολόγος εξηγεί τι συμβαίνει και πώς να το αποφύγετε - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Γιατί η ζέστη προκαλεί φούσκωμα; Διατροφολόγος εξηγεί τι συμβαίνει και πώς να το αποφύγετε

Φούσκωμα/ Φωτογρσφία: Unsplash
Φούσκωμα/ Φωτογρσφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν και το πεπτικό σύστημα, προκαλώντας συχνότερα φούσκωμα και στομαχικές ενοχλήσεις.

Για πολλούς, ο ερχομός του καλοκαιριού είναι συνδεδεμένος με περισσότερες ώρες στον ήλιο και υψηλότερες θερμοκρασίες. Ωστόσο, οι περίοδοι έντονου καύσωνα δεν επιβαρύνουν μόνο την καθημερινότητα, αλλά και τον οργανισμό.

Εκτός από την αυξημένη εφίδρωση και τις δυσκολίες στον ύπνο, αρκετοί παρατηρούν φούσκωμα, αεροφαγία και γενικότερη δυσφορία στο πεπτικό σύστημα, συμπτώματα που γίνονται εντονότερα όσο ανεβαίνει ο υδράργυρος.

Δείτε γιατί ο καύσωνας προκαλεί στομαχικές ενοχλήσεις, στο Bovary.gr

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ φούσκωμα στομάχι καύσωνας θερμοκρασία διατροφολόγος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ