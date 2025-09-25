 Τα Zara Home επαναφέρουν τη vintage διακόσμηση: Το έπιπλο-έκπληξη για αποθήκευση και οργάνωση στο σπίτι - iefimerida.gr
Τα Zara Home επαναφέρουν τη vintage διακόσμηση: Το έπιπλο-έκπληξη για αποθήκευση και οργάνωση στο σπίτι

Η Zara Home φέρνει στη μόδα τα ξεχασμένα έπιπλα που είχαν οι παππούδες σας στο σαλόνι: Ιδανικά για την αποθήκευση και την οργάνωση των αντικειμένων σας
Σαλόνι/ Φωτογραφία: Shutterstock
Ένα έπιπλο που θυμίζει άλλες εποχές, επιστρέφει από τα Zara Home με νέο σχεδιασμό: Ο μπουφές με γυάλινες πόρτες ξανασυστήνεται ως διαχρονική πρόταση για ζεστά και προσεγμένα σπίτια.

Κάποια έπιπλα έχουν τη μοναδική ικανότητα να ξεφεύγουν από τις τάσεις και να επιβιώνουν στον χρόνο. Ίσως να περνούν δεκαετίες στο περιθώριο, αλλά τελικά επιστρέφουν για να διεκδικήσουν ξανά τη θέση που τους αξίζει.

Δείτε τον μπουφέ από τα Zara Home στο Bovary.gr.

