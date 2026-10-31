Zara Home: Τα πιο άνετα δερμάτινα παπούτσια που συνδυάζουν την αίσθηση της παντόφλας με το street style - iefimerida.gr

Τα Zara Home παρουσιάζει πέντε ζευγάρια δερμάτινα clogs που συνδυάζουν την πρακτικότητα με την κομψότητα και αποτελούν ιδανική επιλογή για τις καθημερινές φθινοπωρινές εμφανίσεις.

Τα clogs έχουν καταφέρει να επιστρέψουν στο προσκήνιο της μόδας, αποτελώντας πλέον αγαπημένη επιλογή των fashion lovers. Με έμφαση στην άνεση και τον ευέλικτο σχεδιασμό, ξεχωρίζουν ως μια στιλάτη εναλλακτική στα sneakers, τα loafers και τις μπαλαρίνες. Ταιριάζουν εύκολα σε διαφορετικά looks και φοριούνται με την ίδια άνεση από τις πρωινές βόλτες μέχρι τις βραδινές εξόδους.

Δείτε στο Bovary.gr τις 5 επιλογές ζευγαριών από τα Zara Home.