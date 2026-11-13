Θοδωρής Ζαγοράκης - Ιωάννα Λίλη: Έβαλαν όχι ένα, αλλά δύο χριστουγεννιάτικα δέντρα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη

Η Ιωάννα Λίλη μοιράστηκε φωτογραφίες από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του σπιτιού της με τον Θοδωρή Ζαγοράκη, αποκαλύπτοντας τις γιορτινές γωνιές της εντυπωσιακής κατοικίας τους.

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς έχουν μπει ο Θοδωρής Ζαγοράκης και η Ιωάννα Λίλη, οι οποίοι στόλισαν το σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Το πρώην μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της οικογενειακής κατοικίας, δίνοντας μια μικρή γεύση από τη διακόσμηση που επέλεξαν για τις φετινές γιορτές.

Δείτε τον στολισμό της Ιωάννας Λίλη και του Θοδωρή Ζαγοράκη στο Bovary.gr.