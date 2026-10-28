 Το αγαπημένο ύφασμα της Coco Chanel επιστρέφει και γίνεται η πιο κομψή επιλογή για τις νύφες του σήμερα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το αγαπημένο ύφασμα της Coco Chanel επιστρέφει και γίνεται η πιο κομψή επιλογή για τις νύφες του σήμερα

Νύφη
Φωτογραφία Instasgram/Jose Maria Peiro Atelier
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το τουίντ έχει συνδεθεί όσο λίγα υφάσματα με την αισθητική της Coco Chanel, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία του γαλλικού οίκου.

Στα νυφικά looks, το τουίντ βρίσκει τη θέση του σε φορέματα, κομψά σακάκια αλλά και παλτό που ολοκληρώνουν το σύνολο. Υπάρχουν επιλογές που αποδεικνύουν ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε αισθητική, είτε πρόκειται για μια διαχρονική εμφάνιση είτε για μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στο νυφικό στιλ.

Δείτε στο Bovary.gr πώς αυτό το ύφασμα ταιριάζει σε διαφορετικά στιλ νύφης

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Coco Chanel νυφικό νύφη γάμος ύφασμα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ