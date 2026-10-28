Το αγαπημένο ύφασμα της Coco Chanel επιστρέφει και γίνεται η πιο κομψή επιλογή για τις νύφες του σήμερα - iefimerida.gr

Το τουίντ έχει συνδεθεί όσο λίγα υφάσματα με την αισθητική της Coco Chanel, αποτελώντας μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία του γαλλικού οίκου.

Στα νυφικά looks, το τουίντ βρίσκει τη θέση του σε φορέματα, κομψά σακάκια αλλά και παλτό που ολοκληρώνουν το σύνολο. Υπάρχουν επιλογές που αποδεικνύουν ότι μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε αισθητική, είτε πρόκειται για μια διαχρονική εμφάνιση είτε για μια πιο σύγχρονη προσέγγιση στο νυφικό στιλ.

Δείτε στο Bovary.gr πώς αυτό το ύφασμα ταιριάζει σε διαφορετικά στιλ νύφης