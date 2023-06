Η Υβόννη Μπόσνιακ με στιλάτο μπικίνι Ελληνίδας σχεδιάστριας -Αναδεικνύει το μαύρισμα και το κορμί της [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Υβόννη Μπόσνιακ ποζάρει με κίτρινο μπικίνι από ελληνικό brand με φόντο μια δροσερή πισίνα και μας βάζει σε καλοκαιρινή διάθεση.

Η Υβόννη Μπόσνιακ δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram μια φωτογραφία όπου τη βλέπουμε με ένα στιλάτο μπικίνι, σε φωτεινή κίτρινη απόχρωση.

Το μπικίνι που φορά η Υβόννη Μπόσνιακ φέρει την υπογραφή του ελληνικού brand Stefania Frangista και υμνεί την ιδιαίτερη γοητεία του κίτρινου μαγιό. Η Υβόννη Μπόσνιακ ποζάρει στο Instagram με το κίτρινο μπικίνι της Stefania Frangista, γράφοντας στη λεζάντα της φωτογραφίας «You had me at yellow». Οι followers της ενθουσιάστηκαν με το στιλάτο σχέδιο του μαγιό, αλλά και με τις αναλογίες της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την Υβόννη Μπόσνιακ με κίτρινο μπικίνι στο Bovary.gr.