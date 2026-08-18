Ξυπνάτε αργά; Τι αποκαλύπτει η Eπιστήμη για τον οργανισμό σας - iefimerida.gr

Το πρωινό ξύπνημα συχνά θεωρείται συνώνυμο της παραγωγικότητας και της πειθαρχίας. Ωστόσο, η επιστήμη δείχνει πως το βιολογικό ρολόι κάθε ανθρώπου διαφέρει.

Όταν θέλουμε να γίνουμε παραγωγικοί, πολλές φορές το πρώτο βήμα στη λίστα μας είναι το πρωινό ξύπνημα. Ωστόσο, το βήμα αυτό πολλές φορές καταρρέει και η αναβολή στο ξυπνητήρι πατιέται ανά δέκα λεπτά μέχρι να πάει αργά το πρωί.

Και πάλι καταλήγουμε να ξεφεύγουμε, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα έντονο αίσθημα ενοχής για υποτιθέμενη τεμπελιά, λες και το χουζούρεμα αποτελεί κάποιου είδους ηθικό παράπτωμα.

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