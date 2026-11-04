Ξηρότητα, κοκκινίλες και ευαισθησία; Οι 6 κρέμες που προτείνουν οι δερματολόγοι για την αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού - iefimerida.gr

Ο επιδερμικός φραγμός λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για την επιδερμίδα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της υγρασίας και προστατεύοντάς την από εξωτερικούς επιβαρυντικούς παράγοντες.

Όταν αποδυναμώνεται, το δέρμα μπορεί να εμφανίσει ξηρότητα, κοκκινίλες, ξεφλούδισμα και αυξημένη ευαισθησία, ενώ συχνά παρουσιάζει αίσθηση τραβήγματος ακόμη και μετά την εφαρμογή της ενυδατικής κρέμας.

Δείτε τις 6 κρέμες που ξεχωρίζουν οι δερματολόγοι για την ενίσχυση και την αποκατάσταση του επιδερμικού φραγμού στο Bovary.gr