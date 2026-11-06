Ξηρή ή αφυδατωμένη επιδερμίδα; Πώς θα ξεχωρίσετε τι πραγματικά χρειάζεται το δέρμα σας και πώς να το φροντίσετε - iefimerida.gr

Μπορεί η ξηρή και η αφυδατωμένη επιδερμίδα να έχουν παρόμοια συμπτώματα, όμως δεν είναι το ίδιο. Η διάκριση ανάμεσά τους είναι σημαντική, καθώς καθεμία χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση στην περιποίηση.
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για δύο διαφορετικές καταστάσεις που χρειάζονται διαφορετική φροντίδα. Η βασική διαφορά βρίσκεται σε αυτό που λείπει από το δέρμα: η ξηρή επιδερμίδα έχει έλλειψη λιπιδίων, ενώ η αφυδατωμένη χρειάζεται περισσότερο νερό.
Δείτε πώς θα αναγνωρίσετε τον τύπο της ανάγκης της επιδερμίδας σας και ποια φροντίδα ταιριάζει σε κάθε περίπτωση στο Bovary.gr
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