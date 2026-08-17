Ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά από τον ήλιο; Πώς να τα επαναφέρετε μετά τις διακοπές - iefimerida.gr

Τι χρειάζονται τα μαλλιά και η επιδερμίδα μας για να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση;

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, η επιδερμίδα και τα μαλλιά χρειάζονται λίγη παραπάνω φροντίδα για να ανακτήσουν τη χαμένη τους ενυδάτωση και λάμψη. Με μερικές απλές και στοχευμένες κινήσεις, μπορείτε να επαναφέρετε τη φρεσκάδα τους και να ξεκινήσετε τη νέα σεζόν με ένα πραγματικό beauty reset.

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